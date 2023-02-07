وزيرة التنمية تدعو لتوسيع مشاركة النساء في صنع القرار السياسي

الوكيل الإخباري- دعت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، إلى توسيع مشاركة النساء في صنع القرار السياسي باعتباره الضمانة الحقيقية لتحقيق التنمية المستدامة والديمقراطية، وتحقيق المصلحة الوطنية.

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وقالت خلال مشاركتها كضيف شرف في مؤتمر "فيم بارل" لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنسخته الثالثة الذي انطلقت أعماله في عمان، اليوم الثلاثاء، إن المؤتمر يشكّل فرصة للمشاركات للتعرّف على نظيراتهنّ من المنطقة والعالم ويعتبر فرصة لتبادل الخبرات، وأفضل الممارسات في مجال تمكين المرأة سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، فضلا عن التشبيك بين المشاركات بحيث يمكنهنّ إحداث التغيير في مجتمعاتهن بوصفهن فاعلات في صنع القرار.



ويشارك في المؤتمر الذي يناقش التحديات الناجمة عن العنف الإلكتروني الذي تواجهه النساء الناشطات في المجال العام، وتنظمه السفارة الكندية لدى الأردن، برلمانيات وقياديات من الجزائر، مصر، العراق، الأردن، الكويت، لبنان، ليبيا، المغرب، عُمان، فلسطين، تونس والإمارات العربية المتحدة.



وأوضحت أن الأردن خطا خطوات مهمة على عدة أصعدة في مجال تمكين النساء للمشاركة في الفضاء العام، وتحققت للمرأة مكتسبات في التعديلات الدستورية وقانوني الانتخاب والأحزاب اللذين تم إقرارهما في العام 2022 وفقا لتوصيات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، وتنفيذا لرؤية ملكية،ما أعطى النساء والشباب حضورا أقوى في المشهد السياسي الأردني.



وبينت أن الأردن أطلق في 2019 حملة لمناهضة العنف ضد المرأة في الحياة العامة، وشكّل فريقاً وطنياً من 17 خبيرا لحماية المرأة من العنف في الحياة العامة، كما رصد خطا ساخنا لتقديم الشكاوى حول قضايا العنف ضد المرأة في الحياة العامة، وأصدر ائتلاف البرلمانيات من الدول العربية لمناهضة العنف ضد المرأة، ومقره الأردن، دليلاً حول العنف ضد المرأة في الحياة العامة يتضمن إجراءات احترازية على المستوى والوطني، والبرلمانات، والأحزاب السياسية، والمجتمع المدني، والإعلام، ومواقع التواصل الاجتماعي.