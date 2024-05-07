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الثلاثاء، 07-05-2024 08:36 ص

الاحتلال يعلن سيطرته الكاملة على معبر رفح .. وتوقف حركة المسافرين

خاص


الوكيل الإخباري - أعلن جيش الاحتلال سيطرته على معبر رفح بشكل كامل، مشيراً إلى أنه يقوم بعمليات تمشيط واسعة في المنطقة.

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وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية إن جيش الاحتلال شن الليلة الماضية هجوماً شرق رفح، بقيادة الفرقة 162 مع اللواء 401 وغيفعاتي .


وأضافت أن الاحتلال اغتال 20 شخصاً وتم العثور على ثلاثة آبار، زاعمة بأن هذه الآبار مخصصة لأغراض قتالية.


وأشارت إلى أنه تم تدمير سيارة مفخخة كانت تتقدم باتجاه قوات الاحتلال، مشيرة إلى أنه لم يتم تسجيل أي إصابات بصفوف جيش الاحتلال حتى الآن.


وقالت إنه منذ بدء العملية من قبل قوات الاحتلال هاجم سلاح الجو نحو 100 هدف في منطقة رفح.


ووثقت مشاهد لحظة توغل دبابات الاحتلال باتجاه معبر رفح فجر اليوم الثلاثاء .


وأفادت وسائل الإعلام الفلسطينية، نقلاً عن هيئة المعابر في غزة، بتوقف حركة المسافرين ودخول المساعدات إلى القطاع من خلال معبري رفح وكرم أبو سالم.

 

وأكدت مصادر طبية، ان إغلاق معبر رفح يحكم على مرضى السرطان بالموت في ظل انهيار المنظومة الصحية في القطاع.


وفي السياق، يواصل جيش الاحتلال اغلاق معبر كرم أبو سالم التجاري الوحيد في قطاع غزة لليوم الرابع على التوالي.


ويُعتبر معبر رفح البري شريان الحياة لأبناء قطاع غزة، والمنفذ البري الوحيد لإدخال المساعدات وإجلاء المصابين، وهذا التوغل واحكام السيطرة عليه، يعني الحرمان من المساعدات الغذائية والطبية.





 




 

 


 

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