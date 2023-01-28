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السبت، 28-01-2023 04:55 م

وزيرة التنمية: مشاريع الأسر المنتجة تخلق فرص عمل للشباب وتمكن المرأة اقتصادياً

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الوكيل الاخباري- أكدت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، أن الوزارة تعمل على تعزيز إنتاجية الأسر الفقيرة من خلال المشاريع الصغيرة والمشاريع التنموية الإنتاجية التي تنفذ من خلال الوزارة والجمعيات الخيرية ومراكز تنمية المجتمع المحلي.

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وقالت بني مصطفى خلال افتتاحها، اليوم السبت، معرضا لمنتجات الأعمال الصغيرة التي جرى تأسيسها بدعم من مشروع "شباب قادر على التكيف مع التغييرات وممكن اجتماعياً واقتصادياً"، إن مثل هذه المعارض تعمل على تسويق منتجات الأسر المنتجة، وهذه المشاريع تنقل الأسرة من دائرة تلقي الدعم المالي إلى دائرة الإنتاج، وتوفر فرص عمل جديدة للشباب، وتمكن المرأة اقتصادياً.


وأشارت إلى أن مجموعة من الأسر المستفيدة من برامج صندوق المعونة الوطنية، تشارك في المعرض عبر مشاريع إنتاجية، وسنعمل في الفترة المقبلة على تطوير المشاريع الصغيرة وتحويلها إلى كبيرة بشكل تدريجي، مبينة أن هذه المنتجات تملك جودة عالية ويجب تسويقها عالمياً، كما يجب تسويق منتجات الأسر المنتجة إلكترونياً.


ويشارك في المعرض الممول من مؤسسة "نوفو نوردسك" بقيادة المجلس الدنماركي للاجئين وبالتحالف مع مؤسسة نهر الأردن وميرسي كور، 130 مشروع أعمال صغيرة من محافظات عدة في المملكة؛ بهدف منح مساحة جديدة للمشاركين لعرض منتجاتهم وبيعها والتشبيك مع الفرص الاقتصادية المتاحة، ودخول سوق العمل والمنافسة فيه.

 




 

 


 

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