الثلاثاء 14-06-2022
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الثلاثاء، 14-06-2022 03:02 م

وزيرة الثقافة: نعمل على إحداث توازن بين الثقافة والسياحة

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الوكيل الاخباري– بحثت وزيرة الثقافة، هيفاء النجار، مع السفير الإيطالي في الأردن، لوتشانو بيزوتي، في المركز الثقافي الملكي اليوم الثلاثاء، سبل تطوير العلاقات الثقافية بين البلدين الصديقين.اضافة اعلان


وقالت النجار نعمل على إحداث توازن بين الثقافة والسياحة لتقديم الأردن ثقافيا من خلال مواقعه السياحية المتميزة، بمفهوم شمولي تكاملي يرتكز على شراكات حقيقية فاعلة، وأن الأردن الذي يقع في قلب العالم ينادي بالتعددية والانفتاح والحوار والتنوع واحترام الآخر، ويستثمر في الشباب لبناء مستقبل واعد بقيادة الهاشميين وعميدهم جلالة الملك عبدالله الثاني، مؤكدة حرص وزارة الثقافة على مواصلة تعزيز العلاقات الثقافية بين الأردن وإيطاليا.

 




 

 


 

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