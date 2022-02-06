العضايلة يبحث مع وزيرة الثقافة المصرية تعزيز التعاون الثقافي المشترك

الوكيل الاخباري - بحث السفير الأردني في القاهرة أمجد العضايلة ووزيرة الثقافة المصرية إيناس عبد الدايم، خلال لقائهما اليوم الأحد، سبل توسيع التبادل والتعاون الثقافي بين البلدين الشقيقين.



ويأتي اللقاء متابعةً لما تم تحقيقه من تعاون مشترك في المجال الثقافي، وتأكيداً للحرص على تطبيق البرنامج التنفيذي للتعاون الثقافي بين البلدين، والذي وقعته وزيرة الثقافة هيفاء النجار ونظيرتها المصرية إيناس عبد الدايم في تشرين الأول من العام الماضي في عمّان، والتطلع المشترك للبناء على الفرص العديدة والمثمرة التي يوفرها البرنامج في مختلف أوجه الثقافة والفن وتبادل الخبرات وإقامة الفعاليات المشتركة في هذا المجال.

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