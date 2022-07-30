وزير اسبق يُعلّق على قرار رفع أسعار الفائدة في المملكة للمرة الرابعة

الوكيل الإخباري -

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علق وزير المالية الأسبق عز الدنانير كناكرية على المتغيرات الاقتصادية والسياسية العالمية التي تجري، والتي آخرها رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة الأمريكية والأردن.وقال كناكرية في منشور له عبر "فيسبوك" : " لاشك ان الأردن وكأي دولة أخرى في العالم يتأثر بشكل مباشر او غير مباشر بالمتغيرات الاقتصادية والسياسية العالمية ،، والتي منها ما لاحظناه مؤخرا من ارتفاع الأسعار العالمية للنفط الخام ، وأيضا ارتفاع لأسعار الفائدة التي تمت لأربعة زيادات متتالية من قبل البنك الفيدرالي الأمريكي كان أحدثها نهاية الاسبوع الماضي بزيادة 75 نقطة أساس ، والذي أدى الى قيام معظم البنوك المركزية في العالم ومنها الأردن من عكس هذه الزيادات لديها لحماية أسعار الصرف لعملاتها و للحفاظ على الاستقرار النقدي والذي ينعكس على الاستقرار المالي والاقتصادي .وأضاف كناكرية، :" صحيح ان هناك اثار مصاحبة لهذه المتغيرات على الاقتصاد الوطني من حيث النمو الاقتصادي والاستثمار والبطالة وغيرها، وان هناك تخوف لدى الكثيرين باستمرار اثار هذه التحديات ، لذلك لابد من تعزيز البرامج المعمول بها في سواء الاقتصادية والاجتماعية منها وإطلاق برامج ومشاريع وإجراءات جديدة عاجلة للحد من آثارها خاصة على أصحاب الدخل المحدود وصغار المستثمرين .وتاليا ما كتبه كناكرية: