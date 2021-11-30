وزير اسبق يكشف سبب انتقال فيروس كورونا بين طلبة المدارس

الوكيل الاخباري - قال الوزير الأسبق الدكتور وليد المعاني، إن الوضع الوبائي في الأردن غير مريح، حيث تشير جميع المؤشرات إلى تسارع في ارتفاع أعداد الإصابات والوفيات ويوجد حالات نشطة ترقد في المنازل.



وأشار في تصريحات صحفية إلى أنه يوجد حالات مصابة بفيروس كورونا في المنازل، متسائلا هل يوجد منظومة تراقبهم وتتابع حالاتهم المرضية حيث يقدر عددهم بنحو 54 ألف شخص.



واعتبر المعاني أن مصابي كورونا الذين يرقدون في المنازل هم من نقلوا الفيروس إلى طلبة المدارس، بالتالي بدأ ينتقل بين الطلبة.

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