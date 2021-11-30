الأربعاء 01-12-2021
الوكيل الاخباري

جمهورية كوريا تشدد إجراءات الدخول إلى أراضيها منعاً لعدوى أوميكرون

افتتاح متحف الأطفال المتنقل في جرش

اليرموك توقف الأنشطة والفعاليات داخل حرم الجامعة تجنباً لانتشار كورونا

البرنامج الأردني لسرطان الثدي يختتم دورة كسب تأييد في البلقاء

الحباشنة يتفقد حركة النقل والبضائع في معبر جابر

مكافحة الأوبئة : متحور أوميكرون قد يُصعّب الوضع الوبائي في الأردن

التحالف يعلن تنفيذ 8 ضربات ضد الحوثيين في مأرب

وزير اسبق يكشف سبب انتقال فيروس كورونا بين طلبة المدارس

محكمة ليبية تستبعد حفتر من قائمة المرشحين للرئاسة

إدارة الأزمات : لا بد من أخذ الجرعة المعززة

الثلاثاء، 30-11-2021 09:50 م

وزير اسبق يكشف سبب انتقال فيروس كورونا بين طلبة المدارس

مدرسة


الوكيل الاخباري - قال الوزير الأسبق الدكتور وليد المعاني، إن الوضع الوبائي في الأردن غير مريح، حيث تشير جميع المؤشرات إلى تسارع في ارتفاع أعداد الإصابات والوفيات ويوجد حالات نشطة ترقد في المنازل.

 وأشار في تصريحات صحفية إلى أنه يوجد حالات مصابة بفيروس كورونا في المنازل، متسائلا هل يوجد منظومة تراقبهم وتتابع حالاتهم المرضية حيث يقدر عددهم بنحو 54 ألف شخص.

واعتبر المعاني أن مصابي كورونا الذين يرقدون في المنازل هم من نقلوا الفيروس إلى طلبة المدارس، بالتالي بدأ ينتقل بين الطلبة.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
11202130165250126737305

افتتاح متحف الأطفال المتنقل في جرش

11202129164845374131642

اليرموك توقف الأنشطة والفعاليات داخل حرم الجامعة تجنباً لانتشار كورونا

11202111135929603417462

البرنامج الأردني لسرطان الثدي يختتم دورة كسب تأييد في البلقاء

8202149253613655464

الحباشنة يتفقد حركة النقل والبضائع في معبر جابر

كورونا الوكيل

مكافحة الأوبئة : متحور أوميكرون قد يُصعّب الوضع الوبائي في الأردن

1120213164932142460374

إدارة الأزمات : لا بد من أخذ الجرعة المعززة

أخبار متعلقة
الاردن اولا

الأردنّ يفوز بعضويّة 3 مجالس تتبع معهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية

9202114194350496267114

المقاولين يناقش مسودة التعديل للمادة 175 لقانون العقوبات

كورونا 6

ارتفاع إصابات كورونا في الأردن اليوم

main_image617e722d2346e

الوهادنة يكشف أسباب زيادة اصابات كورونا في المملكة

newborn-1399155_1920

أكثر أسماء الذكور والإناث أطلقها الأردنيون على مواليدهم في 2021

shutterstock_43511620311-730x438

الاردن يحصل على تمويل بريطاني للمناخ والبيئة