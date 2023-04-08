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السبت، 08-04-2023 08:01 م

وزير الأشغال يؤكد ضرورة استكمال مشاريع في الكرك

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الوكيل الاخباري - أجرى وزير الأشغال العامة والإسكان، ووزير النقل، المهندس ماهر أبو السمن، اليوم السبت، جولة ميدانية تفقدية لعدد من المشاريع التي تعمل عليها الوزارة في محافظة الكرك.

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واستمع أبو السمن إلى إيجاز مفصل حول سير العمل بالمشاريع بالمحافظة ونسب الإنجاز فيها.

 

وأكد أبو السمن خلال تفقده سير العمل بمشاريع الطرق في المحافظة ضرورة استكمال الأعمال بالمشروع وفق أعلى المعايير المتبعة عالميًا، واستكمال الأعمال خلال المدد الزمنية المتفق عليها.

 

إلى ذلك، أكد أبو السمن خلال تفقده سير العمل بمشروع تنفيذ طريق كثربا – الأغوار المرحلة الثالثة والذي بلغت نسبة الإنجاز فيه نحو 95%، ضرورة إنجاز الأعمال بالمشروع وفق أعلى المعايير الهندسية المتبعة عالميا، واستكمال الأعمال فيه خلال المدد الزمنية المحددة.

 

كما تفقد وزير الأشغال سير العمل بمشروع تنفيذ طريق كثربا – الأغوار (خلطات ورصفة)، وأكد ضرورة استكمال الأعمال فيه خلال المدد الزمنية المحددة.

 

واستمع إلى إيجاز مفصل حول سير الأعمال بالمشروع الذي بلغت نسبة الإنجاز فيه نحو 68%، حيث تشمل الأعمال بالمشروع إنشاء مسـرب وكتـف لـكـل اتجـاه وتنفيـذ طبقـات الفرشـيـات والخلطـات الإسفلتية (طبقـة رابطـة)، بالإضافة إلى تنفيذ عبــارات أنبوبيـة وصـندوقية والحمايـــات اللازمـة لـهـا وأعمـال الميول الجانبية للطريق وجدران جابيون.


 




 

 


 

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