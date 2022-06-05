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الأحد، 05-06-2022 09:02 م

وزير الأوقاف : استباحة الأقصى لن تقدم أو تؤخر في هويته

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الوكيل الاخباري - قال وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية د. محمد الخلايلة بأن وزارة الأوقاف تابعت بقلق شديد ما جرى اليوم من اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك / الحرم القدسي الشريف وأدائهم طقوسا تلمودية في باحاته، تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي وفي استمرار لحالة الاستباحة وتدنيس المسجد الاقصى المبارك والانتهاكات الغير مسبوقة والمرفوضة شرعا وشريعة. 

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وأكد وزير الأوقاف أن هذه الاستباحة لن تقدم ولن تؤخر في هوية المسجد الأقصى المبارك وأن لا أحد من المسلمين أو غيرهم يملك حق اعطاء أي شراكة لغير المسلمين في مسجدهم. 

واعتبر الخلايلة ان ممارسات المستوطنين في المسجد الأقصى المبارك إنما هي نتيجة لما تقوم به سلطة الاحتلال من رعاية ودعم وتشجيع للتطرف اليهوديّ ووصفه بأنه انتقاص لحق المسلمين الخالد المطلق في الأقصى الشريف.

وختم وزير الأوقاف بيانه بأن الأردن بوصايته الهاشمية المباركة والعالم الإسلامي اجمع متمسكون بحقهم الرباني الزماني والمكاني في المسجد الأقصى المبارك – الحرم القدسي الشريف النابع من نص قرآني وعقيدة إسلامية صحيحة يساندهم في ذلك التاريخ والقانون والقرارات الدولية التي اعترفت بحق المسلمين وحدهم في المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف بكامل مساحته ، وأن هذا الحق لا تشاركهم ولا تقاسمهم فيه ملة أخرى من الناس.

 

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