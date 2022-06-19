الأحد 19-06-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

لجنة الطاقة بمجلس محافظة الطفيلة تعقد اجتماعا لمناقشة آليات جلب الاستثمار

توجه لتثبيت أعباء خدمة الديون بدون عكس رفع أسعار الفائدة على أقساط القروض

وزير الأوقاف : تعيين 420 إمام مسجد ومؤذن قريباً

انطلاق بطولة الاستقلال الثانية بالبلقاء التطبيقية

الزرقاء: دورة تدريبية في مجال الرقابة الصحية وفرز النفايات الطبية

ورشتا عمل عن مفهوم المواطنة والفسيفساء بمركز شابات الرمثا

الجامعة الأردنية تتسلم شهادة التصنيف العالمي كيو اس 2023

مؤتة : جلسة حول بناء القدرات والسلوكيات الريادية

إطلاق برنامج استدامة ++ لتوسعة الشمول أواخر حزيران

مذكرة لإجراء تجارب لزراعة أصناف عالية الإنتاجية من القمح والأرز

الأحد، 19-06-2022 10:13 م

وزير الأوقاف : تعيين 420 إمام مسجد ومؤذن قريباً

620221621747523074617


الوكيل الاخباري - قال وزير الأوقاف وشؤون المقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة إن الوزارة ستقوم بتعيين 420 إمام مسجد ومؤذن قريبا.

وبين في حديث لقناة المملكة، مساء الأحد، أن التعيينات ستشمل 300 إمام مسجد و120 مؤذنا سيتم تعيينهم عبر نظام الخدمة المدنية.

وأشار الخلايلة في حديثه أن هناك نحو 1500 مسجد بلا أئمة ومؤذنين، لافتا أن بعضها لا تزيد مساحتها عن 40 متر مربع، حيث إن المصليات المستقلة في الأماكن العامة تتبع وفق القانون لوزارة الأوقاف.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
6202214174532823152043

لجنة الطاقة بمجلس محافظة الطفيلة تعقد اجتماعا لمناقشة آليات جلب الاستثمار

6202218115939888747865

توجه لتثبيت أعباء خدمة الديون بدون عكس رفع أسعار الفائدة على أقساط القروض

620221152926180071101

انطلاق بطولة الاستقلال الثانية بالبلقاء التطبيقية

w

الزرقاء: دورة تدريبية في مجال الرقابة الصحية وفرز النفايات الطبية

6202215114234865098840

ورشتا عمل عن مفهوم المواطنة والفسيفساء بمركز شابات الرمثا

1

الجامعة الأردنية تتسلم شهادة التصنيف العالمي كيو اس 2023

أخبار متعلقة
ffff

وزير الأوقاف يشارك بندوة علمية في جدة

620229171249482464862

قرارات صادرة عن وزير الأوقاف للتخفيف على المواطنين

520223020433360717121

وزير الأوقاف : استباحة الأقصى لن تقدم أو تؤخر في هويته

52022300352139063025

وزير الأوقاف يبحث مع نقابة الصحفيين أسس اعتماد البعثة الصحفية لتغطية الحج

5202224165939508424457

وزير الأوقاف يدين السماح للمتطرفين اليهود باقتحام المسجد الأقصى

5202220134234351035764

وزير الاوقاف يزور أوقاف الرمثا ويفتتح مسجدا في المدينة