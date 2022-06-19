وزير الأوقاف : تعيين 420 إمام مسجد ومؤذن قريباً

الوكيل الاخباري - قال وزير الأوقاف وشؤون المقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة إن الوزارة ستقوم بتعيين 420 إمام مسجد ومؤذن قريبا.



وبين في حديث لقناة المملكة، مساء الأحد، أن التعيينات ستشمل 300 إمام مسجد و120 مؤذنا سيتم تعيينهم عبر نظام الخدمة المدنية.



وأشار الخلايلة في حديثه أن هناك نحو 1500 مسجد بلا أئمة ومؤذنين، لافتا أن بعضها لا تزيد مساحتها عن 40 متر مربع، حيث إن المصليات المستقلة في الأماكن العامة تتبع وفق القانون لوزارة الأوقاف.

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