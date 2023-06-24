السبت 24-06-2023
الوكيل الاخباري

قائد فاغنر : قررنا إعادة قوافلنا إلى قواعدها لتجنب إراقة الدماء

دارة المثقفين لمنتدى مغناة إربد تنظم أمسيات ثقافية وشعرية

وزير الأوقاف يتفقّد بعثتي حج القوات المسلحة والأمن العام

محاضرة في الكرك حول القيادة

بلدية الكرك الكبرى تفتتح بازارها الأول

البحرين تدين اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية

هل يجوز بيع دماء الأضاحي؟ الإفتاء تجيب

السلطات السعودية تعلن عن عدد الحجاج القادمين من الخارج

لبنان يدين العدوان الإسرائيلي على الضفة الغربية

الصفدي يستقبل مساعدة وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأدنى

السبت، 24-06-2023 10:58 م

وزير الأوقاف يتفقّد بعثتي حج القوات المسلحة والأمن العام

88


الوكيل الاخباري -  زار وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية رئيس بعثات الحج الأردنية، الدكتور محمد الخلايلة، اليوم السبت، بعثتي الحج التابعتين للقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي ومديرية الأمن العام للاطمئنان عليهما، والاطلاع على مستوى الخدمات المقدمة لهما.

والتقى الخلايلة، خلال خلال الجولة التي رافقه فيها أعضاء البعثة الإعلامية والصحفية وعدد من أعضاء البعثة الإدارية المرافقة للحجاج الأردنيين، رئيس البعثة العسكرية العميد الركن نجي المناصير ومفتي القوات المسلحة سماحة الشيخ حسن مخاترة، مؤكدا أن الوزارة تعمل على توفير العناية والرعاية لجميع بعثات الحج الأردنية، بما فيها بعثات الحج العسكرية، ترجمة لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني.

وأضاف الخلايلة أن بعثات الحج العسكرية يتم فيها اختيار الحجاج وفق معايير وأسس تقوم على المسابقة الدينية ومن ينجح فيها يتم اختياره للحج وتشمل جميع الفئات والرتب من ضباط الجيش وأفراد ومنتسبي القوات المسلحة الأردنية.

من جهته، قال العميد الركن نجي المناصير إن البعثة تتكون من 540 حاجاً من العاملين والمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى وذوي الشهداء والمصابين العسكريين، مُؤكداً حرص رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف الحنيطي على تقديم كل ما يلزم للبعثة العسكرية.

وأضاف أن القيادة العامة للقوات المسلحة دأبت على تسيير بعثات الحج والعمرة سنوياً، وهذه إحدى المكارم الكثيرة التي عودتنا عليها قيادتنا الهاشمية الكريمة، حيث تم توفير كل ما يلزم وكل ما يسهل على الحجاج أداء هذه الفريضة.
وجرى خلال اللقاء تكريم أوائل الفائزين بمسابقة بعثة حج القوات المسلحة من مختلف الرتب.

كما التقى الوزير الخلايلة رئيس بعثة الأمن العام، العميد حسن العدوان، وسماحة مفتي الأمن العام العقيد، الدكتور سامر الهواملة، مشيدا بالإرشاد الديني للقوات المسلحة والأمن العام لما يتمتع به من خبرة ودراية وعلم بفقه المناسك وأداء المشاعر ما من شأنه التسهيل على الحجاج من أعضاء البعثات.

من جهته، قال العميد حسن العدوان، إن عدد أفراد البعثة يبلغ 372 حاجا من العاملين والمتقاعدين والمصابين وذوي الشهداء.

وأضاف ان هذه البعثة تعد الأكبر في تاريخ الأمن العام، الأمر الذي يعكس اهتمام المديرية بأبنائها من العاملين والمتقاعدين، لافتاً إلى أهمية هذه الرحلة الدينية، وآثارها على المشاركين في تعزيز الوازع الديني ورفع الروح المعنوية الأمر الذي ينعكس إيجابا على أدائهم لواجباتهم.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
www

دارة المثقفين لمنتدى مغناة إربد تنظم أمسيات ثقافية وشعرية

ttt

محاضرة في الكرك حول القيادة

e

بلدية الكرك الكبرى تفتتح بازارها الأول

٧٧٧

هل يجوز بيع دماء الأضاحي؟ الإفتاء تجيب

د

الصفدي يستقبل مساعدة وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأدنى

مفرق

اختتام برنامج حزم اليافعين في مديرية شباب المفرق

أخبار متعلقة
6202323202913653186421

وزير الأوقاف يتفقّد حجاج عرب 48

4

وزير الأوقاف يعود حاجاً أردنيًا تعرّض لكسر في الحوض

6202314212951493474332

وزير الأوقاف يعلق على أزمة الحجاج العالقين

qHcHY5gbwYdSWBbOJpm65la3vfXCqO07Z8zeSfj2

وزير الأوقاف: الحجاج الأردنيون بخير وتم تسكينهم في مكة المكرمة

w

الحنيطي يرعى حفل تخريج كلية القيادة والأركان الملكية الأردنية

w

طائرة تعود إلى عمان بسبب الغبار الكثيف بالعقبة