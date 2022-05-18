وزير البيئة يفتتح فعاليات إطلاق الخطة الوطنية لإدارة النفايات

الوكيل الاخباري - أكد وزير البيئة، الدكتور معاوية الردايدة، أهمية جهود الحكومة وسعيها لتنمية قطاع إدارة النفايات، ورفع قدرات العاملين فيه، إيماناً منها بضرورة تبني المبادئ البيئية العالمية التي تثبت ومع مرور الزمن بأنها طوق النجاة لضمان الحفاظ على عناصر البيئة، وديمومة الموارد الطبيعية المختلفة.



جاء ذلك، خلال افتتاحه، اليوم الأربعاء، فعاليات حفل إطلاق الخطة الوطنية لإدارة النفايات للأعوام 2022 - 2026، والتي أعدتها وزارة البيئة، بتشاركية مع عدد من الجهات الحكومية المعنية بهذا الشأن.

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