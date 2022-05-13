حزب الائتلاف الوطني يدعو للتصدي لإجراءات الاحتلال في القدس

الوكيل الإخباري - دعا حزب الائتلاف الوطني الحكومة إلى ردع الإجراءات التصعيدية للاحتلال.

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واعتبر الحزب في بيان صدر عنه اليوم الجمعة، أنها تمثل موقفا عدائيا صريحاً للأردن وتنكرا للوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف.

وتاليا نص البيان:

بيان صادر عن حزب الائتلاف الوطني

حول تصريحات قادة دولة الاحتلال بخصوص المسجد الأقصى المبارك



توالت تصريحات قادة كيان الاحتلال الصهيوني بخصوص الإجراءات الأحادية الاستفزازية التي تقدم عليها سلطات الاحتلال في المسجد الأقصى المبارك وسماحها للمستوطنين باقتحامه وأداء طقوسهم التلمودية فيه تحت حراسة شرطة الاحتلال.



وقد صدر على لسان وزراء الكيان أن لسلطة الاحتلال الحق باتخاذ الإجراءات في المسجد الأقصى دون الرجوع لأحد في إشارة إلى الدور الأردني في رعاية المقدسات والوصاية الهاشمية عليها.



إن هذه الأقوال وهذه المواقف تعبر عن طبيعة هذه السلطة القائمة بالاحتلال, وتنكرها لكافة المواثيق والمعاهدات وهي تحدٍ مباشر للوصاية الأردنية ومسؤوليتها في الحفاظ على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف وعلى رأسها المسجد الأقصى المبارك.



إننا في حزب الائتلاف الوطني نقف خلف جلالة الملك في موقفه القوي للحفاظ على المقدسات وندعم الحكومة الأردنية في موقفها في التصدي لهذه الاستفزازات التي تقوم بها هذه السلطة، والتي تريد النيل من صلابة الموقف الأردني ومن صلاحياته في إدارة هذه المقدسات، وندعو الحكومة أن تنسق مع محيطها العربي والإسلامي والدولي لردع هذا المحتل عن اجراءاته التصعيدية التي تشكل انقلاباً كاملاً على التفاهمات مع الدولة الأردنية وموقفا ًعدائياً صريحاً للأردن وتنكراً للوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف، وخطوة مباشرة لتنفيذ مخططات الاحتلال للتقسيم المكاني والزماني للمسجد الأقصى المبارك.



حزب الائتلاف الوطني

11 أيار 2022