الجمعة 13-05-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

تأدية صلاة الجنازة على الرئيس الإماراتي الراحل

320 ألف زائر وسائح يؤمون المواقع السياحية والأثرية خلال الأسبوع الماضي

انتهاء لقاء القمة بين جلالة الملك والرئيس الأمريكي

حداد عام وتنكيس الأعلام في الأردن لـ3 أيام حدادا على الرئيس الإماراتي الراحل

إقامة صلاة الجنازة على الشيخ خليفة بن زايد اليوم بعد صلاة المغرب

الديوان الملكي ينعى الشيخ خليفة بن زايد ويعلن الحداد 40 يوما

الملكة عن الراحل الشيخ خليفة بن زايد: صاحب مواقف مشرفة

الأردن يبحث إنشاء مراكز بحثية طبية بالشراكة مع إيطاليا

التلفزيون الأردني يبث آيات من القرآن حدادا على الشيخ خليفة بن زايد

الخصاونة ينعى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان

الجمعة، 13-05-2022 05:13 م

حزب الائتلاف الوطني يدعو للتصدي لإجراءات الاحتلال في القدس

_118461198_hi000307853


الوكيل الإخباري - دعا حزب الائتلاف الوطني الحكومة إلى ردع الإجراءات التصعيدية للاحتلال.

اضافة اعلان

 

واعتبر الحزب في بيان صدر عنه اليوم الجمعة، أنها تمثل موقفا عدائيا صريحاً للأردن وتنكرا للوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف.

 

 

وتاليا نص البيان:

 

بيان صادر عن حزب الائتلاف الوطني
حول تصريحات قادة دولة الاحتلال بخصوص المسجد الأقصى المبارك 

توالت تصريحات قادة كيان الاحتلال الصهيوني بخصوص الإجراءات الأحادية الاستفزازية التي تقدم عليها سلطات الاحتلال في المسجد الأقصى المبارك وسماحها للمستوطنين باقتحامه وأداء طقوسهم التلمودية فيه تحت حراسة شرطة الاحتلال.


وقد صدر على لسان وزراء الكيان أن لسلطة الاحتلال الحق باتخاذ الإجراءات في المسجد الأقصى دون الرجوع لأحد في إشارة إلى الدور الأردني في رعاية المقدسات والوصاية الهاشمية عليها.


إن هذه الأقوال وهذه المواقف تعبر عن طبيعة هذه السلطة القائمة بالاحتلال, وتنكرها لكافة المواثيق والمعاهدات وهي تحدٍ مباشر للوصاية الأردنية ومسؤوليتها في الحفاظ على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف وعلى رأسها المسجد الأقصى المبارك.


إننا في حزب الائتلاف الوطني نقف خلف جلالة الملك في موقفه القوي للحفاظ على المقدسات وندعم الحكومة الأردنية في موقفها في التصدي لهذه الاستفزازات التي تقوم بها هذه السلطة، والتي تريد النيل من صلابة الموقف الأردني ومن صلاحياته في إدارة هذه المقدسات، وندعو الحكومة أن تنسق مع محيطها العربي والإسلامي والدولي لردع هذا المحتل عن اجراءاته التصعيدية التي تشكل انقلاباً كاملاً على التفاهمات مع الدولة الأردنية وموقفا ًعدائياً صريحاً للأردن وتنكراً للوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف، وخطوة مباشرة لتنفيذ مخططات الاحتلال للتقسيم المكاني والزماني للمسجد الأقصى المبارك.
 
حزب الائتلاف الوطني
11 أيار 2022

 




 

 


 

إقرأ ايضا
original_main_image627e87799f3de

الشوابكة نقيبا للجيولوجيين

280057_51_1598777469

320 ألف زائر وسائح يؤمون المواقع السياحية والأثرية خلال الأسبوع الماضي

1652455218579

مندوبا عن الملك.. العيسوي يحضر قداس تنصيب مطران اللاتين جمال دعيبس

60f6756642360442c43079c8

انتهاء لقاء القمة بين جلالة الملك والرئيس الأمريكي

627e003e6bf00

8050 مقترعا حتى الساعة السادسة والنصف في انتخابات مجلس نقابة المهندسين

1652457650612

الأمانة تعرض تجربتها بضبط ناقلات الأمراض بالمؤتمر العلمي المتخصص بإدارة المنشآت

أخبار متعلقة
430e81fa-7dd0-457e-a113-b79f9253103f

أموال أردنيين ستؤول إلى الحكومة - أسماء

1_77

الملك: ضرورة وقف إسرائيل للإجراءات الاستفزازية بالمسجد الأقصى

image (26)

المقاولون والمهندسون ومستثمرو الإسكان يرفضون تعديلات العقوبات

M63A0290

المعايطة يكتب: دور القوات المسلحة في التنمية والأمن الغذائي ليس بالجديد

3202219131856946886764

الخلايلة: نتابع بغضب شديد ما قامت به الاحتلال من إنتهاك لحرمة الأقصى

621d41a4354fa

الحكومة بصدد اتخاذ إجراءات تخفيفية جديدة مرتبطة بكورونا