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الأربعاء، 11-05-2022 12:30 م

الحكومة تدين جريمة اغتيال الصحفية شيرين أبو عاقلة

مبنى رئاسة الوزراء


الوكيل الإخباري - دانت الحكومة الأردنيَّة جريمة الاغتيال البشعة التي أدت الى استشهاد الصحفيَّة الفلسطينيَّة شيرين أبو عاقلة، صباح اليوم في جنين.

وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام، الناطق الرسمي باسم الحكومة فيصل الشبول ندين هذه الجريمة النَّكراء التي ارتكبت بدم بارد بحق صحفيين يرتدون اللباس الرسمي المميز للصحافيين والاعلاميين.

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وشدَّد الشّبول على أنَّ هذه الجريمة تشكِّل خرقاً فاضحاً للقانون الدَّولي الإنساني وللمواثيق والأعراف الدَّوليَّة، التي تنصُّ على وجوب حماية الصَّحفيين والعاملين في وسائل الإعلام، داعياً المجتمع الدَّولي إلى التحرُّك من أجل حماية الصَّحفيين والعاملين في وسائل الإعلام.

وأعرب وزير الدَّولة لشؤون الإعلام عن خالص مواساته وتعازيه إلى الصَّحفيين والإعلاميين حول العالم، وإلى أسرة الفقيدة وعائلتها بهذه الفاجعة.

كما أعرب عن تمنِّياته بالشِّفاء العاجل للصَّحفي الفلسطيني علي السمُّودي الذي اصيب خلال جريمة قتل ابو عاقلة النكراء.


 




 

 


 

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