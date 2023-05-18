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الخميس، 18-05-2023 08:57 م

وزير التربية : امتحان محوسب بدلاً عن التوجيهي

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الوكيل الاخباري - كشف وزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالي عزمي محافظة، الخميس، عن امتحان محوسب بدلا عن التوجيهي وسيختار الطالب موعد تقديمه في الوقت المناسب له.

وقال في تصريحات صحفية، إن الطالب بعد أن ينجح مدرسيا في مواد الصف الحادي عشر يحق له التقدم لمواد الثقافة المشتركة وهي 4، وهذا الجزء الأول حيث يتقدم لامتحان اللغة العربية والإنجليزية والثقافة الإسلامية والتاريخ، وهذا الامتحان يستطيع التقدم به بمواعيد مختلفة وربما لأكثر من مرة.

وأضاف المحافظة: بمجرد نجاح الطالب في الصف الحادي عشر يصبح متاح له الامتحان المحوسب وذلك بعد تأسيس بنك أسئلة، ويكون هناك مواعيد معلنة لامتحان كل المواد، ولا يتقدم جميع الطلبة للامتحان في فترة واحدة.

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