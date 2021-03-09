وزير التربية : تعليق الدوام الوجاهي مرتبط بتطور الحالة الوبائية

الوكيل الاخباري -

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تحدث وزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي، محمد أبو قديس الثلاثاء، عن رصد 450 إصابة يوميا بفيروس كورونا المستجد بين المعلمين والطلبة الأسبوع الماضي، ما دفع تعليق التعليم الوجاهي في المدارس.وقال أبو قديس لـ "المملكة"، إن "الوزارة تتابع عدد الإصابات يوميا في مختلف المدارس"، مشيرا إلى "إغلاق بعض الصفوف والمدارس"."في آخر أسبوع، هناك ارتفاع واضح في عدد الإصابات التي أصبحت تصل إلى نحو 450 إصابة بين الطلبة والمدرسين"، وفق أبو قديس.وأوضح أبو قديس، أن استمرار تعليق الدوام الوجاهي مرتبط بتطور الحالة الوبائية في الأردن.