وزير التربية : هذه تفاصيل خطأ امتحان رياضيات التوجيهي

الوكيل الاخباري - أكّد وزير التربية والتعليم عزمي محافظة الأربعاء أنه "لا يوجد خطأ علمي في أسئلة امتحان الثانوية العامة وجميعها من المبحث وكان هناك أسئلة مميزة"، لافتا إلى أن الماسح الضوئي المعتمد يصحح 600 ورقة بالساعة.



وفيما يتعلق بمبحث الرياضيات، كشف محافظة، وجود خطأ مطبعي بالجذر التكعيبي أدى إلى خطأ علمي، لذلك قررت وزارة التربية اعتماد خطوات الحل بدل الإجابة.



وقال محافظة خلال اجتماع لجنة التعليم والشباب إنّ أسئلة الدوائر كانت ضمن القدرات المتعددة؛ وراعت تدرج القدرات ومن المبحث فقط، حيث حصل آلاف الطلبة على علامات متقدمة.



وأشار، إلى أن امتحان مبحث الفيزياء لم يسجل أي مشاكل، كما انتقد بعض المعلمين سهولته.

اضافة اعلان