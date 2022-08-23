وزير التربية والتعليم: توجه لتقسيم العام الدراسي إلى ثلاثة فصول

الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة

كشف وزير التربية والتعليم وجيه عويس أن التربية تتوجه لتقسيم العام الدراسي إلى ثلاثة فصول بدلاً من فصلين كخطة طويلة الأمد.

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وأضاف عويس في تصريح حصري لـ"الوكيل الإخباري" أن الفصل الثالث سيكون لتعويض الفاقد التعليمي والحصول على نتائج سريعة في العملية التعليمية للطلبة في كافة الصفوف الدراسية .



ونوه أن التربية ستدرس خلال العام القادم نتائج الطلبة وتحليلها ومن ثم اتخاذ القرار وفق ما تم تحليله متوقعاً اعتماد التوجه بعد عام دراسي من الآن .



وكانت وزارة التربية والتعليم تعتمد خلال العامين الماضيين برنامج لتعويض الفاقد التعليمي للطلبة خلال أول أسبوعين من الدوام الدراسي.

