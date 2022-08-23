الثلاثاء 23-08-2022
الوكيل الاخباري

القبض على تاجر مخدرات أعدَّ عبوة متفجرة بدائية لمقاومة رجال الامن العام

الملك يعود إلى أرض الوطن

مجلس محافظة اربد يقر موزاته لعام 2023

كريشان : المديونية والتنظيم أبرز مشاكل البلديات

الجازي : 28 مخرجأً رقابيَّاً رصدها ديوان المحاسبة خلال شهر تمُّوز الماضي

رئيس هيئة الأركان المشتركة يزور الكلية العسكرية الملكية

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاربعاء - تحذيرات

بلدية إربد تباشر بتنفيذ حلول مرورية لدوار الثقافة وإشارة بردى

في التسعيرة الثانية .. ارتفاع أسعار الذهب في الاردن

المياه : أولويتنا إنجاح جهود خفض الفاقد المائي

الثلاثاء، 23-08-2022 02:02 م

وزير التربية والتعليم: توجه لتقسيم العام الدراسي إلى ثلاثة فصول

b54c2693-f68e-4dc6-9513-c7c07e49b5b2


الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة 
كشف وزير التربية والتعليم وجيه عويس أن التربية تتوجه لتقسيم العام الدراسي إلى ثلاثة فصول بدلاً من فصلين كخطة طويلة الأمد.

اضافة اعلان


وأضاف عويس في تصريح حصري لـ"الوكيل الإخباري" أن الفصل الثالث سيكون لتعويض الفاقد التعليمي والحصول على نتائج سريعة في العملية التعليمية للطلبة في كافة الصفوف الدراسية .


ونوه أن التربية ستدرس خلال العام القادم نتائج الطلبة وتحليلها ومن ثم اتخاذ القرار وفق ما تم تحليله متوقعاً اعتماد التوجه بعد عام دراسي من الآن .


وكانت وزارة التربية والتعليم تعتمد خلال العامين الماضيين برنامج لتعويض الفاقد التعليمي للطلبة خلال أول أسبوعين من الدوام الدراسي.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
8202218184138735426315

القبض على تاجر مخدرات أعدَّ عبوة متفجرة بدائية لمقاومة رجال الامن العام

82022919555675622309

الملك يعود إلى أرض الوطن

wwww

مجلس محافظة اربد يقر موزاته لعام 2023

wwwww

كريشان : المديونية والتنظيم أبرز مشاكل البلديات

1661269354593

الجازي : 28 مخرجأً رقابيَّاً رصدها ديوان المحاسبة خلال شهر تمُّوز الماضي

72022617013691092670

رئيس هيئة الأركان المشتركة يزور الكلية العسكرية الملكية

أخبار متعلقة
main_image5f3756c86141e

لا علامة 100% في التوجيهي لهذا العام

uXxJx

تعرّف على أوائل التوجيهي - تفاصيل

8202114142730629257219

تجارة الأردن: أسعار الزي والحقائب المدرسية مشابهة للعام الماضي

قرطاسية وأدوات مدرسية في إحدى المكتبات التجارية بعمان-(تصوير_ امجد الطويل)

ارتفاع أسعار القرطاسية المدرسية

خريج

وزير التربية يتوقع نسبة نجاح مرتفعة في التوجيهي

التربية

التربية: تنفيذ أكثر من خمسة مشاريع تتمثل في بناء رياض أطفال