وزير التربية يكرم معلما لتأهله للمرحلة النهائية لجائزة محمد بن زايد

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كرم وزير التربية والتعليم الدكتور محمد أبو قديس اليوم المعلم ماجد إسحق عبد المجيد حامد من مدرسة أحمد طوقان المهنية التابعة لتربية لواء ماركا الذي تأهل للمرحلة النهائية لجائزة محمد بن زايد لأفضل معلم، والذي جاء من أفضل 8 معلمين في مشاركته بالجائز التي تنافس عليها 5117 معلما؛ يمثلون ست دول عربية .وكان المعلم ماجد قد فاز بالمركز الأول بجائزة الملكة رانيا العبدالله عام 2010 عن فئة التعليم المهني ، و بالمركز الثاني لهذا العام 2020/2021 لذات الجائزة ، وذلك من خلال منافسته عن فئة التعليم المهني الفئة الخامسة.