وزير التربية ينعى المعلم حامد أبو هلالة

الوكيل الاخباري -

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نعى وزيرُ التربية والتعليم الدكتور تيسير النعيمي والأمينان العامَّان، و مديرُ التربية والتَّعليم لمنطقة معان، والأسرة التربوية، المُعلِّمَ الفاضل حامد سليمان أبوهلالة من قسم الكتب المدرسية في المديريَّة.وأرفقت الوزارة النعي في منشور لها عبر موقعها الرسمي وجاء فيه : بفيض من مشاعر الحزن والأسى، ينعى وزيرُ التربية والتعليم والأمينان العامَّان، و مديرُ التربية والتَّعليم لمنطقة معان، والأسرة التربوية، المُعلِّمَ الفاضل (حامد سليمان أبوهلالة) من قسم الكتب المدرسية في المديريَّة. رحم الله الفقيد ورزق ذويه الصبر، إنا لله و إنا إليه راجعون.