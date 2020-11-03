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الثلاثاء، 03-11-2020 01:39 م

وزير التربية ينعى المعلم حامد أبو هلالة

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الوكيل الاخباري - نعى وزيرُ التربية والتعليم الدكتور تيسير النعيمي والأمينان العامَّان، و مديرُ التربية والتَّعليم لمنطقة معان، والأسرة التربوية، المُعلِّمَ  الفاضل  حامد سليمان أبوهلالة من قسم الكتب المدرسية في المديريَّة.
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وأرفقت الوزارة النعي في منشور لها عبر موقعها الرسمي وجاء فيه : بفيض من مشاعر الحزن والأسى، ينعى وزيرُ التربية والتعليم والأمينان العامَّان، و مديرُ التربية والتَّعليم لمنطقة معان، والأسرة التربوية، المُعلِّمَ  الفاضل (حامد سليمان أبوهلالة) من قسم الكتب المدرسية في المديريَّة. رحم الله الفقيد ورزق ذويه الصبر، إنا لله و إنا إليه راجعون.
 

 




 

 


 

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