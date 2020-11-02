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الإثنين، 02-11-2020 10:53 ص

وزير التعليم العالي يلتقي سعادة السفير الكويتي في عمان

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الوكيل الإخباري- إلتقى وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور محمد أبوقديس في مكتبه سعادة السفير الكويتي في عمان السيد عزيز رحيم الديحاني، وقد تم خلال اللقاء التأكيد على عمق العلاقات التاريخية المتميزة التي تربط بين المملكة الأردنية الهاشمية ودولة الكويت الشقيقة خاصةً على مستوى القيادة لجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم وأخيه سمو الأمير نواف الأحمد الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة.

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وقد عبر سعادة السفير الكويتي عن اعتزازه بمستوى التعليم العالي الأردني مؤكداً على أن جميع الجامعات الأردنية الرسمية والخاصة هي جامعات تعتز بها وتقدرها السلطات الكويتية ذات العلاقة، ولكن عملية الابتعاث تتم من الجانب الكويتي في جامعات تتضمن تخصصات يحتاج إليها سوق العمل الكويتي، إضافةً إلى ضرورة توزيع الطلبة على عدة جامعات وعدم حصرهم في جامعات معينة.


كما تم خلال اللقاء  استعراض التطور الملموس في التعليم التقني في الجامعات الأردنية ومناقشة آليات زيادة استقطاب الطلبة الكويتيين وتوجيههم  للالتحاق بالتخصصات التقنية في الجامعات الأردنية، أو على مستوى التعليم التقني في درجة الدبلوم في الكليات التقنية، وذلك بما يتواءم مع متطلبات  سوق العمل الكويتي بقطاعيه العام والخاص، حيث سيتم التباحث في ذلك بالتفصيل خلال اللقاءات الرسمية القادمة، كما أشاد الوزير أبو قديس بالمستوى الأكاديمي والالتزام الأخلاقي لطلاب وطالبات الكويت في المملكة.


وتجدر الإشارة إلى أن عدد  الطلبة الكويتيين الدارسين في الجامعات الأردنية يبلغ نحو (4200) طالب وطالبة موزعين على مختلف التخصصات والبرامج الأكاديمية.


 




 

 


 

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