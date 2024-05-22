وزير الخارجية: الأردن وقع 4 مذكرات تفاهم مع هنغاريا

الوكيل الإخباري - وقع الأردن 4 مذكرات تفاهم مع هنغاريا إحداها ستتيح توفير 400 بعثة لطلبة أردنيين للدراسة في هنغاريا بحسب ما أعلن نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي الأربعاء.

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وتحدث الصفدي خلال مؤتمر صحفي مشترك في عمّان، مع وزير الخارجية والتجارة الهنغاري بيتر سيارتو، عن "إجراء محادثات مثمرة وذات أثر فيما يتعلق بالعلاقات الثنائية".



وأوضح: "وقعنا 4 مذكرات تفاهم ستسهم في زيادة التعاون الثنائي بين بلدينا في مجالات متعددة أهمها مجالات البيئة والتعليم"، مشيرا إلى أن إحدى مذكرات التفاهم "ستتيح توفير 400 بعثة لطلبة أردنيين للدراسة في هنغاريا وفق آلية يتم تحديدها بالتعاون بين وزارة التعليم العالي في الأردن والجهات المعنية في هنغاريا".



وأكد الصفدي "الاستمرار في العمل من أجل تطوير علاقاتنا الثنائية وإيجاد آفاق أوسع للتعاون في قطاعات عديدة تشمل الاقتصاد والبيئة والتعليم والمياه والبنية التحتية إلى غير ذلك من القطاعات".