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الخميس، 04-05-2023 10:30 م

وزير الخارجية : جميع الدول العربية منخرطة لإنهاء الأزمة السورية

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الوكيل الاخباري - قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، الخميس، إن جميع الدول العربية منخرطة لإنهاء الأزمة السورية، ولكن هناك خلافات بشأن النهج.

وأضاف الصفدي خلال مقابلة على قناة "سي.إن.إن" الأميركية، أن الجميع يلاحظ أن نجاح العملية السياسية يتطلب انخراط المجتمع الدولي والحكومة السورية لمعالجة تحديات الأزمة.

وأكّد الصفدي أنه سيُنظر عربياً بعودة سوريا للجامعة العربية قريباً.

وتابع: أعتقد أن الولايات المتحدة تدعم العمل للوصول إلى حل للأزمة السورية يتوافق مع قرار مجلس الأمن 2254.

وأشار إلى أنه يجب الحرص على بقاء المجتمع الدولي منخرطا بحل الأزمة السورية في ظل وجود عقوبات غربية على سوريا، مؤكداً عدم التمكن من حل الأزمة السورية دون دعم المجتمع الدولي.

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