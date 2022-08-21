رئيس الوزراء: مجلس الأمن الغذائي سيكون بالشراكة مع القطاع الخاص

الوكيل الاخباري - أكد رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة أن المجلس الأعلى للأمن الغذائي، الذي تم إقرار نظامه أخيرا، سيكون له دور تنفيذي مهم، يزود الحكومة بالدراسات التنبؤية المتعلقة بالأمن الغذائي والزراعة.



وخلال اطلاع جلالة الملك عبدالله الثاني على تقدم سير العمل بالخطة الوطنية للزراعة المستدامة للأعوام (2022 – 2025)، خلال اجتماع عُقد في قصر الحسينية اليوم الأحد، أشار الخصاونة إلى أن المجلس سيكون بالشراكة مع القطاع الخاص، ومؤسسات الدولة المعنية.

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