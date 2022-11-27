وزير الخارجية يجري مباحثات مع نظيره القطري

الوكيل الإخباري - أجرى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في دولة قطر الشقيقة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، اليوم، محادثات ركزت على سبل تعزيز العلاقات الأخوية التاريخية بين البلدين الشقيقين، واستعرضت العديد من القضايا العربية والإقليمية.

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وأكد الوزيران استمرار العمل على زيادة التعاون والتنسيق في مختلف المجالات تنفيذاً لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني وأخيه سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وبما ينعكس خيراً على البلدين.



وبحث الصفدي والشيخ محمد الخطوات المستهدفة وتعميق التعاون الاستثماري والاقتصادي والتجاري، واتفقا على زيادة الاتصالات بين المعنيين لتحديد فرص التعاون المستقبلية .



وتقدمت القضية الفلسطينية الجانب الإقليمي من المحادثات، حيث أكد الصفدي والشيخ محمد على أن لا بديل عن حل الدولتين سبيلاً لتحقيق السلام العادل والشامل، وشدّدا على ضرورة وقف كل الإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية التي تقوضه وتدفع باتجاه المزيد من التأزيم والتوتر والصراع.



وأكّد الشيخ محمد دعم قطر للوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، ودورها في حماية المقدسات وهويتها العربية الإسلامية والمسيحية.



كما بحث الوزيران الجهود المرتبطة بحل الأزمات في سوريا وليبيا واليمن وعديد قضايا أخرى.



وهنّأ الصفدي الشيخ محمد بالنجاح الكبير والتميز الذي حققته قطر في تنظيم بطولة كأس العالم لكرة القدم إنجازاً تاريخياً كبيراً لها ولكل العرب.

