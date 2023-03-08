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الأربعاء، 08-03-2023 09:23 ص

وزير الخارجية يشارك اليوم في أعمال الدورة 159 لمجلس جامعة الدول العربية

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الوكيل الإخباري - يشارك نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الأربعاء، في أعمال الدورة (159) لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، والتي ستعقد في مقر الجامعة في القاهرة.

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وعلى هامش أعمال الدورة العربية، يشارك الصفدي في اجتماع اللجنة الوزارية العربية المعنية بالتحرك لوقف الإجراءات الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة بصفته رئيسا للجنة.


ويتضمن جدول الأعمال بنودا رئيسة تتناول مختلف قضايا العمل العربي المشترك السياسية والاقتصادية والاجتماعية والقانونية والمالية والإدارية.


 




 

 


 

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