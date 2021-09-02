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الخميس، 02-09-2021 05:20 م

وزير الداخلية يجري عددا من التشكيلات الإدارية في الوزارة

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - اجرى وزير الداخلية مازن الفراية اليوم الخميس عددا من التشكيلات الإدارية في الوزارة، وذلك اعتباراً من يوم الأحد المقبل.

وشملت التشكيلات نقل محافظ عجلون سلمان النجادا محافظا لمحافظة المفرق، ونقل محافظ الطفيلة خالد الجبور محافظا لمحافظة عجلون ، وتعيين المحافظ فراس الفاعور محافظا لمحافظة معان، وتعيين المحافظ محمد ابو رمان محافظا لمحافظة الطفيلة.

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