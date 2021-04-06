وزير الداخلية يوعز بالإفراج عن 661 موقوفا إداريا

الوكيل الإخباري - أوعز وزير الداخلية مازن الفراية للمحافظين والحكام الاداريين، بالافراج عن (661) موقوفاً إدارياً من غير الأشخاص الخطيرين الذين تم ضبطهم بالحملات الأمنية، والاكتفاء بالمدة التي قضوها في مراكز الإصلاح والتأهيل، بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك.
وقال الفراية في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، اطلع "الوكيل الإخباري" ان هذا القرار جاء بعد ان تمت دراسة ملفاتهم اصولياً، والتأكد من ان الافراج عنهم لا يشكل خطراً على حياتهم ولا على الأمن والنظام العام، ولا يشكل تهديداً للسلم المجتمعي، وبهدف منحهم الفرصة لغايات إعادة انخراطهم في المجتمع.
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