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الثلاثاء، 06-04-2021 09:33 ص

بمناسبة شهر رمضان

وزير الداخلية يوعز بالإفراج عن 661 موقوفا إداريا

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وزير الداخلية مازن الفراية


الوكيل الإخباري - أوعز وزير الداخلية مازن الفراية ‏للمحافظين والحكام الاداريين، بالافراج عن (661) ‏موقوفاً إدارياً من غير الأشخاص الخطيرين الذين ‏تم ضبطهم بالحملات الأمنية، والاكتفاء بالمدة ‏التي قضوها في مراكز الإصلاح والتأهيل، بمناسبة قرب حلول شهر رمضان ‏المبارك.

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وقال الفراية في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، اطلع "الوكيل الإخباري" ان هذا القرار جاء بعد ‏ان تمت دراسة ملفاتهم اصولياً، والتأكد من ان ‏الافراج عنهم لا يشكل خطراً على حياتهم ولا على ‏الأمن والنظام العام، ولا يشكل تهديداً للسلم ‏المجتمعي، وبهدف منحهم الفرصة لغايات إعادة ‏انخراطهم في المجتمع.

 

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