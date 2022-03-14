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الإثنين، 14-03-2022 07:06 م

وزير الزراعة: الأردن يتطلع للتوسع في قطاع التمور ليساهم بـ 15% من استهلاك العالم

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الوكيل الاخباري - بحث وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات مع وزيرة البيئة والتغير المناخي الامارتية مريم بنت محمد المطيري سبل زيادة الصادرات الزراعية الأردنية للإمارات إضافة إلى الاستفادة من المربع الصحي والوقوف على أهم التحديات التي تخفض من الصادرات الزراعية الأردنية.

 

وأكد الحنيفات على عمق العلاقات الأردنية الإمارتية وأهمية التبادل التجاري والاستفادة من الخبرات في كلا البلدين.

 

وثمن الحنيفات الجهود والدعم الإماراتي في دعم القطاع الزراعي وخاصة قطاع التمور وذلك من خلال توقيع اتفاقية مهرجان التمور الأردنية للعام ٢٠٢٢ بين جائزة خليفة الدولية لتمور المجهول والابتكار الزراعي ووزارة الزراعة الأردنية وجمعية التمور الأردنية.

 

وأشار الى ان المهرجان من خلال النسخ السابقة قد ساعد بشكل كبير على ترويج منتج تمر المجهول الأردني ونقله الى العالمية وان حصد الأردن لهذا العدد الكبير من الجوائز يدل على أهمية قطاع التمور وحرص الحكومة و العاملين عليه على المنافسة والوصول الى أعلى درجات الجودة.

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وبين الحنيفات ان الأردن اليوم يتطلع الى التوسع بهذا القطاع ورفع نسبة المساهمة التي تصل حاليا الى ١٥% من استهلاك العالم من تمر المجهول عبر زيادة المساحات المزروعة بهذا المحصول الاقتصادي الهام وان الجهود الامارتية تساعد على التوسع بهذه الزراعة التي أصبحت تشكل قيمة اقتصادية كبيرة في القطاع الزراعي الأردني.


 




 

 


 

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