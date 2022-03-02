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الأربعاء، 02-03-2022 08:06 م

الزراعة تكشف عن قيمة التعويضات التي ستصرفها الحكومة للمزارعين المتضررين من الصقيع

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الوكيل الاخباري - قال أمين عام وزارة الزراعة المهندس محمد الحياري إنه وخلال اليومين القادمين سيتم تشكيل لجنة لتقدير قيمة الأضرار الناجمة عن الصقيع.

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وفي حديثه للتلفزيون الأردني، الأربعاء، أكد الحياري أنه وحسب قانون المخاطر ستبلغ قيمة التعويض ما يقرب من 50% من قيمة أضرار موجة الصقيع الذي ضرب محاصيل المزارعين في الأردن منتصف كانون الثاني المنصرم.


وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات أعلن عن انتهاء عمل لجان حصر مخاطر الصقيع حيث بلغت المساحات المتضررة 34818 دونم تركزت في الأشجار المثمرة ضمن وادي الأردن بمحصول الموز ومحاصيل الحمضيات والجوافة وبعض الأشجار الاستوائية في الأغوار الشمالية.


وبين الحنيفات أن الأضرار في الخضروات بلغت 20477 دونما وفي الأشجار المثمرة 14341 دونما مع تضرر 2405 بيت بلاستيكي.


وأضاف ان الوزارة ستعمل على رفع كافة النتائج لمجلس الوزراء ليصار إلى المضي في إقرار تعويض المزارعين وفق الآليات القانونية المرعية من خلال صندوق إدارة المخاطر الزراعية.


وأكد الحنيفات أن الحكومة حريصة على دعم القطاع الزراعي ومساندة المزارعين خاصة في ظل المخاطر المختلفة حفاظا على استمرارية القطاع في الإنتاج والتغلب على التحديات.



 




 

 


 

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