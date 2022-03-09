الحنيفات يستعرض واقع مشاريع الحصاد المائي

الوكيل الاخباري - استعرض وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات، في اجتماع للمنظمات الدولية والمانحين لأنشطة الحصاد المائي، الأربعاء، خطة وزارة الزراعة في مجال الحصاد المائي، مثمنا دور جميع المانحين والدول الصديقة على دعمها لأنشطة الحصاد المائي في المملكة.

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واكد الحنيفات أهمية التنسيق بين شركاء التنمية في مجال توزيع الأدوار في تنفيذ أنشطة الحصاد على مختلف المحافظات، لتلافي الازدواجية في العمل وتحقيق التوزيع العادل لهذه الأنشطة على مستوى المحافظات.



واطلع الحنيفات على مشاريع الحصاد المائي التي تعمل عليها المنظمات سواء في البادية أو على مستوى المزرعة وتم عرض التجارب المستفادة من تنفيذ هذه المشاريع.



ولفت الحنيفات إلى ضرورة التنسيق من خلال عرض خطة المنظمات الدولية في مجال الحصاد المائي للوصول إلى أرقام حقيقية عن هذه الأنشطة وتذليل كافة العقبات التي تواجه هذه المشاريع.



