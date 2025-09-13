وزير الشباب يتفقد مشروع مستنبت النجيل الطبيعي

الوكيل الإخباري- تفقد وزير الشباب، الدكتور رائد العدوان، اليوم السبت، مشروع المستنبت الزراعي للنجيل الطبيعي في منطقة زيزيا، بحضور أمين عام اتحاد كرة القدم، سمر نصار.

