السبت 2025-09-13 07:50 م
 

وزير الشباب يتفقد مشروع مستنبت النجيل الطبيعي

وزارة الشباب
وزارة الشباب
 
السبت، 13-09-2025 05:08 م

الوكيل الإخباري-   تفقد وزير الشباب، الدكتور رائد العدوان، اليوم السبت، مشروع المستنبت الزراعي للنجيل الطبيعي في منطقة زيزيا، بحضور أمين عام اتحاد كرة القدم، سمر نصار.

وأكد العدوان أن عملية تأهيل وصيانة ملاعب النجيل الطبيعي يرافقها تنفيذ مجموعة أعمال إنشائية للمرافق الشبابية والرياضية، وتأتي ضمن خطة الوزارة في تهيئة البنى التحتية الشبابية والرياضية، ترجمةً للتوجيهات الملكية في كتاب التكليف السامي، والمتضمنة دعم القطاع الرياضي والنهوض به.

 
 
