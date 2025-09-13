وزير الشباب يتفقد مشروع مستنبت النجيل الطبيعي

وأكد العدوان أن عملية تأهيل وصيانة ملاعب النجيل الطبيعي يرافقها تنفيذ مجموعة أعمال إنشائية للمرافق الشبابية والرياضية، وتأتي ضمن خطة الوزارة في تهيئة البنى التحتية الشبابية والرياضية، ترجمةً للتوجيهات الملكية في كتاب التكليف السامي، والمتضمنة دعم القطاع الرياضي والنهوض به.
