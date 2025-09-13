بورصة عمّان تتخطى حاجز 3000 نقطة لأول مرة منذ 2008

الوكيل الإخباري- سجلت بورصة عمّان إنجازًا نوعيًا بتخطي مؤشرها العام حاجز 3000 نقطة، وذلك للمرة الأولى منذ عام 2008، في دلالة واضحة على ارتفاع ثقة المستثمرين المحليين والعرب والأجانب بالاقتصاد الوطني الأردني، وعلى الجاذبية المتزايدة للسوق المالي في ظل تحسن المؤشرات الاقتصادية الكلية.

