السبت 2025-09-13 07:50 م
 

بورصة عمّان تتخطى حاجز 3000 نقطة لأول مرة منذ 2008

بلغ حجم التداول الإجمالي في بورصة عمان، اليوم الأحد، 7.5 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 4.6 مليون سهم نفذت من خلال 2916 عقدا. وعن مستويات الأسعار، فقد ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلا
بورصة عمّان
 
السبت، 13-09-2025 06:15 م

الوكيل الإخباري-    سجلت بورصة عمّان إنجازًا نوعيًا بتخطي مؤشرها العام حاجز 3000 نقطة، وذلك للمرة الأولى منذ عام 2008، في دلالة واضحة على ارتفاع ثقة المستثمرين المحليين والعرب والأجانب بالاقتصاد الوطني الأردني، وعلى الجاذبية المتزايدة للسوق المالي في ظل تحسن المؤشرات الاقتصادية الكلية.

اضافة اعلان


وأكد وزير الدولة للشؤون الاقتصادية الدكتور مهند شحادة، أن هذا الإنجاز يعكس بوضوح متانة الاقتصاد الأردني وقدرته على التكيف مع التحديات الإقليمية والدولية، مشيرًا إلى أن ارتفاع المؤشر العام للسوق المالية جاء نتيجة مباشرة لحالة الثقة المتزايدة بالاقتصاد الوطني، وللإجراءات والسياسات الحكومية التي أسهمت في خلق بيئة استثمارية مشجعة ومتوازنة.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

البترا

أخبار محلية البترا تستضيف الحافلة الموسيقية العُمانية "بوهو فان"

القوات المسلحة الأردنية

أخبار محلية المنطقة العسكرية الشمالية تحبط محاولة تسلل على إحدى واجهاتها الحدودية

فرصة لربح 5 سيارات MG5 Facelift 2025

أخبار الشركات شركة العلاونة للصرافة تطلق حملة كبرى بالشراكة مع شركة الفائقة الدولية (GKS) الوكيل الحصري لعلامة MG في الأردن

أمانة عمان الكبرى

أخبار محلية رئيس لجنة أمانة عمان يتفقد المرحلة الثالثة من "تطوير أحياء عمان"

الدفاع المدني

أخبار محلية الدفاع المدني يتعامل مع 1191 حادثا خلال 24 ساعة

شاحنات مساعدات أردنية متوجهة إلى غزة

أخبار محلية "الخيرية الهاشمية": أكثر من 8664 شاحنة مساعدات مرسلة لقطاع غزة رغم المعيقات

اجبان

أخبار محلية ضبط موقع إنتاج أجبان غير مرخص وإتلاف 5 أطنان من الأجبان المتعفنة

العاصمة عمان

أخبار محلية انطلاق برنامج إقليمي يعزّز مشاركة الشباب في العمل السياسي



 
 



الأكثر مشاهدة