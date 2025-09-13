العيسوي: الأردن بقيادة الملك يرسخ نهج الثبات والتحديث

وأضاف العيسوي، خلال لقائه، اليوم السبت، في الديوان الملكي الهاشمي، وفداً من وجهاء ومتقاعدين عسكريين من عشيرة الخضير بني صخر، أن جلالة الملك يضع معاناة الفلسطينيين في صدارة المحافل الدولية، ويواجه ازدواجية المعايير بوضوح وجرأة، لتبقى فلسطين في قلب الاهتمام العالمي.
وأشار إلى أن استجابة الأردن لتوجيهات الملك كانت الأسرع لإغاثة أهل غزة عبر القوافل والمستشفيات الميدانية، في تجسيد للبعد الإنساني والسياسي لمواقف الأردن النبيلة.
وقالوا إن الأردن، رغم الصعوبات والتحديات التي تحيط به من كل جانب، وشح الموارد، إلا أنه بحكمة وحنكة جلالة الملك وبرجاله الأوفياء، ذللوا تلك الصعوبات.
