السبت 2025-09-13 07:49 م
 

العيسوي: الأردن بقيادة الملك يرسخ نهج الثبات والتحديث

خلال لقائه وفداً من وجهاء ومتقاعدين عسكريين من عشيرة الخضير
خلال لقائه وفداً من وجهاء ومتقاعدين عسكريين من عشيرة الخضير
 
السبت، 13-09-2025 05:55 م

الوكيل الإخباري-    قال رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، إن جلالة الملك عبدالله الثاني يقود الموقف الأردني بثبات وصلابة في الدفاع عن القضية الفلسطينية، مؤكداً أنه لا تنازل عن حقوق الشعب الفلسطيني ولا مساومة على دماء أهل غزة، وأن الوصاية الهاشمية للمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف مبدأ راسخ لا حياد عنه.

وأضاف العيسوي، خلال لقائه، اليوم السبت، في الديوان الملكي الهاشمي، وفداً من وجهاء ومتقاعدين عسكريين من عشيرة الخضير بني صخر، أن جلالة الملك يضع معاناة الفلسطينيين في صدارة المحافل الدولية، ويواجه ازدواجية المعايير بوضوح وجرأة، لتبقى فلسطين في قلب الاهتمام العالمي.

وأشار إلى أن استجابة الأردن لتوجيهات الملك كانت الأسرع لإغاثة أهل غزة عبر القوافل والمستشفيات الميدانية، في تجسيد للبعد الإنساني والسياسي لمواقف الأردن النبيلة.

من جهتهم، عبّر المتحدثون عن ثقتهم المطلقة بقيادة جلالة الملك، مؤكدين أنهم سيظلون صفًا واحدًا خلف جلالته، جنودًا أوفياء للوطن والقيادة الهاشمية، ثابتين في خندق الدفاع عن الأردن، ومتمسكين بالولاء للعرش الهاشمي والوقوف الحاسم في وجه كل من يحاول المساس بأمن الوطن واستقراره.

وقالوا إن الأردن، رغم الصعوبات والتحديات التي تحيط به من كل جانب، وشح الموارد، إلا أنه بحكمة وحنكة جلالة الملك وبرجاله الأوفياء، ذللوا تلك الصعوبات.

 
 
