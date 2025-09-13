العيسوي: الأردن بقيادة الملك يرسخ نهج الثبات والتحديث

الوكيل الإخباري- قال رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، إن جلالة الملك عبدالله الثاني يقود الموقف الأردني بثبات وصلابة في الدفاع عن القضية الفلسطينية، مؤكداً أنه لا تنازل عن حقوق الشعب الفلسطيني ولا مساومة على دماء أهل غزة، وأن الوصاية الهاشمية للمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف مبدأ راسخ لا حياد عنه.



وأضاف العيسوي، خلال لقائه، اليوم السبت، في الديوان الملكي الهاشمي، وفداً من وجهاء ومتقاعدين عسكريين من عشيرة الخضير بني صخر، أن جلالة الملك يضع معاناة الفلسطينيين في صدارة المحافل الدولية، ويواجه ازدواجية المعايير بوضوح وجرأة، لتبقى فلسطين في قلب الاهتمام العالمي.



وأشار إلى أن استجابة الأردن لتوجيهات الملك كانت الأسرع لإغاثة أهل غزة عبر القوافل والمستشفيات الميدانية، في تجسيد للبعد الإنساني والسياسي لمواقف الأردن النبيلة.

