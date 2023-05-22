وزير الزراعة يتفقد مديرية زراعة العاصمة

الوكيل الاخباري - تفقد وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات، اليوم الاثنين، المبنى المؤقت لمديرية زراعة العاصمة.



وقال الحنيفات إن الوزارة تعمل على تجهيز مبنى المديرية الرئيس ضمن وقت قريب، وسيكون الانتقال إليه ضمن خطة تضمن توفر البيئة المناسبة للعمل وبما يحقق الفائدة للقطاع والمراجعين.



وأضاف أن الوزارة ستعمل على مساعدة المديرية في التغلب على أي معوقات لحين عودتها للمبنى الرئيس، مشددا على ضرورة استمرارية العمل بنفس الوتيرة دون أي تعطيل.

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