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الأحد، 26-03-2023 06:31 ص

وزير الزراعة يشارك بقمة رباعية في دمشق

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الوكيل الإخباري - يشارك وزير الزراعة خالد الحنيفات الأحد، في اجتماع رباعي منعقد في العاصمة السورية دمشق لوزراء زراعة (الأردن، سوريا، العراق، لبنان).

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وقالت وزارة الزراعة في بيان صحفي ، إن القمة الرباعية تعقد على مدار يومين تحت شعار "تحقيق التكامل الاقتصادي الزراعي على المستوى الإقليمي".


وكالة الأنباء السورية (سانا)، بينت، أن الاجتماع سيناقش النتائج التي تم التوصل إليها في الاجتماعات الرباعية، التي عقدت خلال العام الماضي، في العراق ولبنان والأردن، وسبل تعزيز التبادل التجاري والأمن الغذائي وآليات دعم المشاريع الإقليمية، ومواجهة التحديات المناخية وتدهور الأراضي وتحسين الإنتاج الزراعي في الدول الأربع".


كما ستعقد جلسات حوارية وعرض لاستراتيجيات القطاع الزراعي والروزنامة الزراعية للدول الأربع، وتوقيع مذكرة تفاهم في المجال الزراعي.


وستتضمن الاجتماعات، زيارة للمراكز البحثية والعلمية المختصة في القطاع الزراعي.


يشار إلى أن الاجتماعات الرباعية السابقة عقدت خلال العام الماضي 3 مرات، في العراق في شباط، وفي لبنان في تموز، وفي أيلول عقد في الأردن.


وكان وزراء زراعة الأردن وسوريا ولبنان والعراق، قد اتفقوا، على دعم مبادرة منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) في استضافة الأردن المرصد الإقليمي للأمن الغذائي، ليكون له دور في رسم السياسات، وتقديم الحلول الناجعة والعاجلة لقضايا الأمن الغذائي المختلفة.


كما أوصى الوزراء بإجراء دراسة من برنامج الأغذية العالمي حول إمكانية إنشاء مركز إقليمي للأمن الغذائي ومركز إقليمي للمساعدات الغذائية الطارئة في الأردن وبما يعزز الخدمات ويرفع قدرة الاستجابة للأزمات في المنطقة.


 




 

 


 

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