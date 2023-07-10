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الإثنين، 10-07-2023 05:07 م

وزير الزراعة يفتتح أعمال ملتقى التعاونيات وتعزيز الشراكات

وزارة الزراعة


الوكيل الاخباري - افتتح وزير الزراعة، رئيس مجلس إدارة المؤسسة التعاونية، المهندس خالد الحنيفات، اليوم الاثنين، أعمال ملتقى التعاونيات وتعزيز الشراكات الذي نظمته جمعية إدارة التنمية الحضرية، بالشراكة مع المؤسسة التعاونية في غرفة صناعة عمان.

وقال الحنيفات خلال حفل الافتتاح، إن التعاونيات من روافد الاقتصاد في دول العالم، لذا يسعى الأردن إلى تعزيز وتطوير العمل التعاوني لما لذلك من انعكاسات إيجابية على المجتمع والأفراد.

وأكد أن الملتقى يمثل فرصة لمراجعة مسيرة العمل التعاوني في المملكة لضمان استدامته وفق رؤية وخطوات عملية جادة وهادفة تستند في ذلك إلى مبدأي الشفافية والحوكمة.

وأضاف الحنيفات، أن انعقاد الملتقى يهدف إلى التفكير خارج الصندوق للنهوض بالتعاونيات، وتحفيز الناجحة منها من خلال إيجاد جمعيات تعاونية نوعية.

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