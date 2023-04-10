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ردا على مروان المعشر

الإثنين، 10-04-2023 10:30 م

وزير الزراعة يلتقي الاتحاد النوعي للمزارعات الأردنيات

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الوكيل الاخباري -التقى وزير الزراعة، المهندس خالد الحنيفات، اليوم الاثنين، في مبنى الوزارة رئيسة الاتحاد النوعي للمزارعات الأردنيات زينب المومني.

وأشار الحنيفات، خلال اللقاء، إلى انطلاق العمل في تجهيز المعارض الريفية الدائمة في عمان وإربد، مستعرضا أثر هذه المعارض على المجتمعات والجمعيات والأسر الريفية.

وأكد دعم الوزارة لجهود الجمعيات التي تخدم القطاع في ما يخص الصناعات الغذائية للاستفادة من فائض المحاصيل.

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