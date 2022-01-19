الأردن يسجل قفزة جديدة بإصابات كورونا والفحوص الإيجابية

الوكيل الإخباري - سجلت في المملكة اليوم الاربعاءقفزة جديدة بإصابات كورونا والفحوص الإيجابية، بعد أن سجل 14 وفاة بين المصابين بفيروس كورونا، و6216 إصابة جديدة بالوباء؛ ليرتفع إجمالي عدد الإصابات منذ بدء الجائحة إلى1117397 إصابة وفق موجز صادر عن وزارة الصحة الأربعاء.

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وارتفع عدد الوفيات إلى 13028 وفاة منذ بدء الجائحة، بحسب الموجز.



وأجري 40394 فحصا مخبريا، بنسبة فحوص إيجابية قدرها 15.39%، ووصل العدد الإجمالي لفحوص الكشف عن الفيروس إلى 14211088فحصا.



وبلغ عدد حالات الشفاء الجديدة 2789 حالة؛ ليصل مجموع حالات الشفاء المتوقعة إلى 1067780، فيما بلغ عدد الإصابات النشطة 36672.



وسُجلت 118 حالة إدخال جديدة إلى المستشفيات، فيما خرج منها 90 شخصا، ويرقد في المستشفيات من الحالات المؤكد إصابتها 597 إصابة.









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