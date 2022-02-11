مطالب بإلغاء فحص كورونا في المطارات والحدود والإعلان فقط عن المصابين في المستشفيات

الوكيل الاخباري - قام وزير السياحة والآثار نايف الفايز الخميس يرافقه أمين عام وزارة السياحة والآثار الدكتور عماد حجازين ومعنيين في الوزارة بلقاء رئيس مجلس إدارة جمعية الفنادق الأردنية المهندس عبدالحكيم الهندي وأعضاء الجمعية وممثلي عن الفنادق الأردنية. اضافة اعلان





وأشاد الفايز خلال الزيارة بدور جمعية الفنادق الأردنية و جهودها الكبيرة التي تبذلها وتنفيذ واجباتها للمشتركين.



واستمع الفايز الى مطالب القطاع الفندقي.



بدوره رحب رئيس مجلس إدارة جمعية الفنادق الأردنية المهندس عبدالحكيم الهندي بزيارة معاليه معتبرًا أن هذه الزيارة تصب في مصلحة القطاع الفندقي السياحي باعتبار القطاع الفندقي ركيزة أساسية تستند عليها السياحة الأردنية.



واستعرض الهندي ما تشهده الفنادق من معوقات حيث بحث الهندي مع الوزير الفايز عدة نقاط للنقاش أهمها ضرورة الغاء طلب فحص (PCR) مع المدعوين للحفلات و الاجتماعات في الفنادق و الاكتفاء بشهادة المطعوم للجرعة الأولى و الثانية (سند اخضر) وإلغاء طلب فحص (PCR) قبل (72) ساعة من القادمين الأجانب إلى المملكة جوا في المطارات الأردنية و برآ في النقاط الحدودية، أو ان يكون هذا الفحص مجاني لجميع القادمين الأجانب الى المملكة.



وطالب الهندي وعدد من المشاركين من أصحاب الفنادق أيضا بضرورة الاكتفاء بإعلان الإصابات التي داخل المستشفيات فقط و ذلك فيما يتعلق بعدد الإصابات اليومية و عدد الإصابات التراكمية بهدف عدم اعتبار إعلان المملكة الأردنية الهاشمية كدولة حمراء من قبل بقية دول العالم.



وأكدوا على ضرورة شمول جميع الفنادق بأحد برامج استدامة (استدامة أساسي، استدامة +، استدامة تعافي أو استدامة مرن) و بشرط أن يتم شمول و دعم رواتب جميع الموظفين في الفندق و ليس جزء منهم. إضافة الى شمول الفنادق التي لم تكن عاملة قبل 15/3/2020 في أحد برامج استدامة. إضافةً الى عدم إلغاء فترة السماح لاستثناء العاملين من تأمين الشيخوخة و ذلك على الأقل للفترة الممتدة من شهر 1/2022 الى شهر 6/2022.



ودعوا الحكومة الى ضرورة أن تقوم الحكومة بالتنسيق مع جمعية الفنادق بالعمل على فرض و تفعيل قوانين و إجراءات واضحة و صريحة لمنع إقامة الاعراس في المزارع الخاصة إلا ضمن شروط و قوانين و تراخيص واضحة اسوة بما يطلب من الفنادق.



وطالب ممثلي الفنادق من وزير السياحة أن يتم الطلب من وزارة السياحة للقيام بمخاطبة الجهات الحكومية ذات العلاقة لمنح الفنادق تخفيضات على الرسوم و التراخيص المتعلقة بالمسقفات/ أمانة عمان وهيئة تنشيط السياحة وغرفة تجارة عمان ووزارة السياحة.



وطالبوا بضرورة ضمان استمرار التسهيلات البنكية و تأجيل سداد القروض للمنشآت الفندقية و موظفي تلك المنشآت على الأقل لغاية شهر 12/2022.



ودعوا الى الاستمرار بتقسيط المبالغ المالية المترتبة على الفنادق لصالح شركة الكهرباء الأردنية على الأقل لغاية شهر 12/2022 و عدم فصل التيار الكهربائي عن المنشآت الفندقية المتعثرة نهائيًا و الاستمرار باعتماد النسبة المخفضة لضريبة المبيعات على الأقل لغاية شهر 12/2022 إضافةً الى إعفاء الفنادق من ضريبة الدخل المفروضة على الخدمات المستوردة (10% ضريبة دخل + 1% مساهمة وطن) (خدمات حجوزات المواقع الإلكترونية مثل Booking.com, Agoda, Expedia) و عدم الرجوع أليها على الفنادق بأثر رجعي كما تقوم به اليوم دائرة ضريبة الدخل و المبيعات و ما تقوم بتغريمه للمنشآت الفندقية بإضافة مثلي المبلغ الى اصل المبلغ بالإضافة الى الغرامات الأخرى.



وتضمنت المطالب أيضا أن يتم اعتماد قيم استهلاك المبنى عند دراسة اعتماد شمول المنشآت الفندقية ضمن برامج استدامة علما أن ذلك يعتبر مصروف استهلاك مستمر سنويا وتم التوافق من قبل جميع الحضور على ضرورة قيام الحكومة بإلغاء القرارات المعطلة لسير عمل القطاع السياحي بشكل عام و القطاع الفندقي بشكل خاص.



واختتم الوزير اللقاء بجدية الوزارة بالأخذ بمطالب القطاع بجدية حيث سيتم بحث المطالب مشيرا الى لقاء قريب جدًا لمعالجة وتقديم الحلول للقطاع بعد دراستها والعمل على معالجة الممكن منها وذلك في جلسة قادمة مع ممثلي القطاع.