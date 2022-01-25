الفايز: القطاع الخاص شريك أساسي ومهم ومولِّد حقيقي لفرص العمل

الوكيل الاخباري - التقى وزير السياحة والآثار نايف الفايز في مقر الوزارة، اليوم الثلاثاء، رئيسة اتحاد المستثمرات العرب الدكتورة هدى جلال يسى وعضو الإتحاد بالأردن هديل خالد، والوفد المرافق.

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وقال الوزير الفايز خلال اللقاء الذي حضره أمين عام الوزارة الدكتور عماد حجازين ورئيس جمعية الفنادق عبد الحكيم الهندي، إن المرأة العربية قادرة على العطاء في سائر المجالات ونفتخر بدورها الكبير وما تقدمه من تفانٍ وتحقيق للإنجازات التي تجتمع كلها لتدفع بالمجتمع نحو الازدهار، مؤكداً اعتزازه بالمرأة العربية العاملة التي تثابر من أجل التنمية والاستدامة.



ولفت الى ضرورة تشجيع الاستثمار بشكل عام والاستثمار بالقطاع السياحي بشكل خاص، إضافة الى ضرورة بناء جسور التعاون في مجال الاستثمار مع الدول العربية والافريقية والبلدان الصديقة الأخرى، مبيناً أهمية الاقتصاد الذي أصبح يقود مسيرة التنمية المستدامة في الدول كافة.



واكد الفايز، أن القطاع الخاص يمثل الشريك الأساس والمهم للقطاع العام باعتباره المولد الحقيقي لفرص العمل والمساهم في تقليل حجم البطالة، مشيراً الى الدور الكبير التي تقوم به الحكومة الأردنية ممثلة بوزارة الاستثمار لإزالة المعوقات والعقبات أمام المستثمرين، والنهوض بالواقع الاستثماري وجعل المملكة بيئة جاذبة للاستثمار.



وقال " إن ملتقى الاستثمار العربي الافريقي الأردني...السياحة قاطرة التنمية" الذي ينظمه اتحاد المستثمرات العرب وانطلقت اعماله امس، سيكون منصة سياحية واستثمارية هامة لبناء جسور التعاون مع الدول العربية والإفريقية، كما ويُشكل هذا الملتقى المتخصص في الشأن الاستثماري السياحي جزءاً مهما من الجهود التي تتشاركها الوزارة مع المعنيين والمختصين ومحورا رئيسا للقطاع وهو الاستثمار السياحي.



من جهتها، بينت رئيسة اتحاد المستثمرات العرب الدكتورة هدى يسى، أهمية مد جسور التعاون في الشأن الاستثماري وذلك من خلال بوابة السياحة، لافتة الى أن الأردن يعتبر أحد أهم مناطق الجذب السياحي في الشرق الأوسط.



وأشارت الى أهمية عمل برامج سياحية مشتركة بأسعار تشجيعية بين الأردن ومصر، وكذلك تشجيع السياحة التعليمية والثقافية بين البلدين الشقيقين، والعمل أيضا على برامج ترويجية وتسويقية مشتركة للسياحة العلاجية والثقافية والدينية والترفيهية وسياحة المغامرات.



وقالت يسى " نسعى الى فتح فرع لاتحاد المستثمرات العرب في الأردن وذلك لما يقدمه الأردن من مميزات وتسهيلات وانفتاحه على الاستثمار"، مؤكدة اهتمام الإتحاد بدعم التنمية الاقتصادية وخاصة القطاع السياحي الذي يعتبر أهم رافد للاقتصادات الوطنية.