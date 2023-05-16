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الثلاثاء، 16-05-2023 11:02 ص

وزير السياحة والآثار يتفقد متحف أخفض مكان على سطح الأرض وكهف النبي لوط

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الوكيل الإخباري- تفقد وزير السياحة والآثار مكرم القيسي، خلال جولة ميدانية، أمس الاثنين، متحف أخفض مكان على سطح الأرض وموقع كهف النبي لوط الأثري في منطقة غور الصافي.

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وقال القيسي، شهدت المواقع الأثرية في الأردن نهضة كبيرة، منذ بداية العهد الهاشمي، لافتا إلى دورهم بالحفاظ على تراث الأمة وآثارها، واهتمامهم على مدار مئة عام من تاريخ تأسيس الدولة الأردنية الحديثة، بالتراث والإرث الثقافي والحضاري للمملكة وصيانته وحفظه.


وتأتي هذه الزيارة التفقدية التي رافقه بها مدير عام دائرة الآثار العامة الأستاذ الدكتور فادي بلعاوي، ومستشار الوزير هشام العبادي، استمرارا لنهج الزيارات الميدانية، التي تأتي للاطلاع على حال المواقع الأثرية والسياحية والمتاحف.


واطلع القيسي على معروضات المتحف والخدمات التي يقدمها ومستودع حفظ المقتنيات الأثرية، مبديا إعجابه بالمعروضات وآلية عرض المقتنيات.


وقال إن المتاحف تلعب دورا مهما في المجتمع، لأهميتها كمراكز ثقافية وعلمية وتربوية وتعليمية، لاسيما وأنها تعد إحدى المكونات الرئيسة للهوية الثقافية للمجتمع، وموردا هاما لتنمية القطاع السياحي، بما تعرضه من موجودات وممتلكات أثرية وتراثية.


وخلال زيارته لموقع كهف النبي لوط عليه السلام، اطلع على الخدمات المقدمة لزوار الموقع، مبينا أنه خلال الفترة القليلة المقبلة سيجري العمل على وضع خطة لإعادة تأهيل الموقع بشكل كامل.


وبين أن أعمال التأهيل ستشتمل على تجديد اللوحات الإرشادية والتحذيرية واستحداث لوحات تعريفية جديدة، وإجراء أعمال الصيانة والترميم اللازمة للموقع، والعمل على تأهيل الطريق المؤدي إلى الكهف، بهدف تأمين الزوار وتقديم أفضل الخدمات لهم.

 




 

 


 

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