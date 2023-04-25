وزير السياحة يتفقد موقع رجم الملفوف الأثري

الوكيل الاخباري - تفقد وزير السياحة والآثار مكرم القيسي خلال زيارته دائرة الآثار العامة، اليوم الثلاثاء، موقع رجم الملفوف الأثري.



واطلع الوزير القيسي خلال الزيارة التي رافقه بها أمين عام الوزارة الدكتور عماد حجازين، ومدير عام دائرة الآثار العامة الأستاذ الدكتور فادي بلعاوي، ومستشار الوزير هشام العبادي، على أعمال الصيانة والتأهيل بموقع رجم الملفوف الأثري، مشيداً بالأعمال المنجزة بالموقع.



ودعا الوزير القيسي إلى العمل والتعاون والتنسيق الدائم بين الوزارة والدائرة، لتحقيق الأهداف والغايات والتطلعات المنشودة، الى جانب بذل الجهود كافة لتعزيز قدرات القطاع الأثري والسياحي.

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