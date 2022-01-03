وزير الصحة : قرار بالموافقة على علاج الطفلة تغريد

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - أكد وزير الصحة الدكتور فراس الهواري أنه جرى متابعة حالة الطفلة تغريد النوباني البالغة من العمر 9 أشهر، والتي تعاني من انسداد في القنوات الصفراوية وفشل الكبد، فور علمه بحالتها من والدها قبل أسبوعين، حيث قام على الفور وبتوجيهات من دولة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة بالايعاز للمعنيين في وزارة الصحة بعرض موضوع علاجها على لجنة المعالجات في الخارج للنظر في إمكانية علاجها في الخارج بسبب عدم توفر العلاج داخل الأردن واعطائها صفة الاستعجال.



وأضاف الهواري أنّ اللجنة قامت باتخاذ الاجراءات اللازمة للتوصية بمعالجة الطفلة تغريد في الخارج، لافتاً إلى أنه سيتم اصدار قرار بالموافقة على علاجها خلال اليومين المقبلين وعلى نفقة الحكومة.



وفي وقت سابق تفاعل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن، بشكل كبير، مع قصة الطفلة تغريد، التي تعاني من وضع صحي حرج.



وناشد ذوو الطفلة تغريد، البالغة من العمر 9 أشهر، وتعاني من انسداد في القنوات الصفراوية وفشل في الكبد، الحكومة، للتكفل بعلاجها المتوفر خارج البلاد لزراعة الكبد.

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