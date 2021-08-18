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وزير الصحة : لا يوجد ما يستدعي العودة لحظر الجمعة الشامل

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الوكيل الاخباري - قال وزير الصحة د.فراس الهواري في تصريحات صحفية اليوم ان "ما يحدد الإجراءات التي تتخذها الحكومة لمواجهة الوباء ليس بعدد الإصابات ككل إنما بالطاقة الاستيعابية الموجودة في المستشفيات، وحتى لو كان هناك ارتفاع بأعداد الإصابات، إلا أنها لا ترتقي إلى ما وصلنا إليه في الموجة السابقة التي كسرت حاجز الـ(10) الاف حالة، إضافة إلى ذلك فالطاقة الاستيعابية في المستشفيات باتت أكبر، والكوادر أصبحت مدربة بعدد أكثر.اضافة اعلان


و بالتالي ليس هناك ما يستوجب اتخاذ أي إجراءات تصعيدية تتعلق بالحظر الشامل يوم الجمعة أوالحجر أو الإغلاقات، وهناك تفاؤل بأن تبقى الإصابات دون الـ(2500) وندعو الجميع إلى الإقبال على المطاعيم حتى نضمن هذا الأمر. 

 




 

 


 

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