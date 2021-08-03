الثلاثاء 03-08-2021
الوكيل الاخباري

الجيش يعلن أسماء المستحقين لقرض الإسكان العسكري

سند .. خدمة حكومية جديدة للمواطنين

استطلاع الوكيل : عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية سبب دخول المملكة بموجة ثالثة

مركز الفلك الدولي يكشف موعد رأس السنة الهجرية

هيئة الاتصالات : خطأ عرضي سبب انقطاع إحدى شبكات الاتصال فجرا

دودين يزور مجموعة الراية الإعلامية - صور

181 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

بعد وفاة بمشاجرة في النعيمة.. إجلاء عشرات الأسر

آخر موعد لاستلام الحبوب للموسم الحالي 12 آب

أبناء الشهداء والأسرى في فلسطين يحصدون التفوق - صور

الثلاثاء، 03-08-2021 01:13 م

وزير الصحة يعمم على موظفيه بتطبيق أمر الدفاع اعتبارا من الخميس

هواري 2


الوكيل الإخباري - عمم وزير الصحة الدكتور فراس الهواري على موظفي الوزارة؛ للبدء بالتطبيق أمر الدفاع 32 اعتبارا من يوم الخميس.

اضافة اعلان


وطلب الهواري، في التعميم من جميع الموظفين التابعين للوزارة إبراز شهادة تلقي المطعوم، مضيفا أنه على كل موظف لم يتلقى الجرعة الأولى من اللقاح أو تخلف عن موعد الجرعة الثانية إحضار فحص pcr سلبي النتيجة وساري المفعول لمدة 72 ساعة صباح يوم الأحد والخميس من كل أسبوع وتسليمه لمديره المباشر.


وأضاف، أنه "في حال مخالفة أحكام القرار أعلاه لا يسمح للموظف الالتحاق بالعمل وتحسم الأيام التي لا يسمح له بالدوام من إجازته السنوية وفي حال استنفاذ رصيد إجازته السنوية تحسم من راتبه وعلاواته".


 




 

 


 

إقرأ ايضا
الجيش 2

الجيش يعلن أسماء المستحقين لقرض الإسكان العسكري

720212794018761859029

سند .. خدمة حكومية جديدة للمواطنين

كورونا 7

استطلاع الوكيل : عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية سبب دخول المملكة بموجة ثالثة

82021214126973076015

هيئة الاتصالات : خطأ عرضي سبب انقطاع إحدى شبكات الاتصال فجرا

دودين

دودين يزور مجموعة الراية الإعلامية - صور

وزارة الصحة 2

الصحة تقرر صرف بدل العمل الإضافي للسائقين - أسماء

أخبار متعلقة
هواري

الهواري: على أي مستشفى حكومي أو مركز صحي أن يتوقع زيارتي في عطلة العيد

هواري 2

الصحة تعلن المراكز الصحية المناوبة في عطلة العيد - أسماء

هواري 1

الهواري : السيناريو الأسوأ في الموجة الثالثة تسجيل 2500 إصابة يوميا

مستشفى1

الهواري يعلن عن بدء موجة جديدة من كورونا - فيديو

الهواري

وزير الصحة ينفذ 3 زيارات مفاجئة

الصحة

الهواري يطلق المرحلة الثانية من حملة زيادة الإقبال على مطعوم كورونا -صور