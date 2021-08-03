وزير الصحة يعمم على موظفيه بتطبيق أمر الدفاع اعتبارا من الخميس

الوكيل الإخباري - عمم وزير الصحة الدكتور فراس الهواري على موظفي الوزارة؛ للبدء بالتطبيق أمر الدفاع 32 اعتبارا من يوم الخميس.

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وطلب الهواري، في التعميم من جميع الموظفين التابعين للوزارة إبراز شهادة تلقي المطعوم، مضيفا أنه على كل موظف لم يتلقى الجرعة الأولى من اللقاح أو تخلف عن موعد الجرعة الثانية إحضار فحص pcr سلبي النتيجة وساري المفعول لمدة 72 ساعة صباح يوم الأحد والخميس من كل أسبوع وتسليمه لمديره المباشر.



وأضاف، أنه "في حال مخالفة أحكام القرار أعلاه لا يسمح للموظف الالتحاق بالعمل وتحسم الأيام التي لا يسمح له بالدوام من إجازته السنوية وفي حال استنفاذ رصيد إجازته السنوية تحسم من راتبه وعلاواته".

