وزير الصحة يقرر الغاء الزامية فحص كورونا لمراجعي عيادات الأسنان

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - قرر وزير الصحة الدكتور فراس الهواري الغاء الزامية فحص (pcr) كوفيد 19 نتيجة سلبية كشرط لمراجعة عيادات الاسنان ولجميع الفئات العمرية ، وفق كتاب اطلع عليه موقع الوكيل الاخباري .



وبحسب كتاب الهواري الى مدراء الصحة والمستشفيات ان هذا القرار يأتي نظرا لتوجه وزارة الصحة لمزيد من الاجراءات التخفيفية والعودة الى الحياة الطبيعية وتقديم الخدمات الصحية الاولية لكافة المواطنين.

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