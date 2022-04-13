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الأربعاء، 13-04-2022 10:46 م

وزير الصحة يقرر الغاء الزامية فحص كورونا لمراجعي عيادات الأسنان

الهواري


الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - قرر وزير الصحة الدكتور فراس الهواري الغاء الزامية فحص (pcr) كوفيد 19 نتيجة سلبية كشرط لمراجعة عيادات الاسنان ولجميع الفئات العمرية ، وفق كتاب اطلع عليه موقع الوكيل الاخباري .

 وبحسب كتاب الهواري الى مدراء الصحة والمستشفيات ان هذا القرار يأتي نظرا لتوجه وزارة الصحة لمزيد من الاجراءات التخفيفية والعودة الى الحياة الطبيعية وتقديم الخدمات الصحية الاولية لكافة المواطنين.

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