وزير الصحة يودع البعثة الطبية الأردنية المرافقة للحجاج

الوكيل الاخباري - ودع وزير الصحة، الدكتور فراس الهواري، اليوم الخميس، البعثة الطبية المرافقة للحجاج الأردنيين لأداء مناسك الحج، والتي ستنطلق غداً من مبنى وزارة الصحة.



واطّلع الهواري على جاهزية البعثة، التي تضم 40 شخصاً من موظفي وزارة الصحة، منهم 25 طبيباً موزعين على مختلف التخصصات الطبية وبالذات الغدد والسكري والأمراض الصدرية والكلى وطب الطوارئ والطب العام، وعدد من الصيادلة والتمريض وبعض المهن الأخرى.



ووجه الهواري البعثة الطبية إلى تقديم الخدمات الطبية اللازمة للحجاج الأردنيين ومن يقصد البعثة للعلاج من غير الأردنيين.



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