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الأحد، 11-06-2023 08:46 ص

الهواري يبحث تعزيز آفاق التعاون الصحي مع العراق

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الوكيل الإخباري - وصل وزير الصحة فراس الهواري مساء أمس السبت على رأس وفد رسمي إلى العاصمة العراقية بغداد في زيارة عمل رسمية قصيرة تهدف إلى تعزيز العلاقات التاريخية والراسخة بين المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية العراق الشقيق يُجري خلالها الوزير الهواري العديد من اللقاءات التي تخدم مجالات التعاون الصحي بين البلدين الشقيقين.

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وكان في استقبال الهواري لدى وصوله والوفد المرافق له في مطار بغداد الدولي وزير الصحة العراقي صالح الحسناوي، وعدد من كبار المسؤولين في وزارة الصحة العراقية، والسفير الأردني في بغداد الدكتور منتصر العقلة وأركان السفارة.


ويجري الوزير الهواري خلال الزيارة جولة من المباحثات مع نظيره العراقي حول آفاق التعاون بين وزارة الصحة الأردنية ووزارة الصحة العراقية والعديد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، وسيلتقي خلال الزيارة كذلك كل من رئيس الجمهورية رئيس الوزراء العراقيين.


كما سيتوجه الهواري والوفد المرافق له مساء اليوم الأحد إلى محافظة أربيل في إقليم كردستان العراق للمشاركة في الملتقى الطبي الأردني الكردستاني الذي يعقد يوم غد الاثنين تحت رعاية رئيس وزراء إقليم كردستان العراق كاك مسرور بارزاني، كما ستشمل الزيارة إلى أربيل لقاء عدد من كبار المسؤولين في الإقليم.


ويضم الوفد المرافق للهواري كل من رئيس جمعية المستشفيات الخاصة فوزي الحموري ومديرة مديرية السياحة العلاجية في وزارة الصحة إسراء الطوالبة.


 




 

 


 

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