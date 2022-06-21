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وزير الصناعة يرعى إشهار لجنة سيدات أعمال غرفة تجارة عمان

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الثلاثاء، 21-06-2022 05:30 م

وزير الصناعة يرعى إشهار لجنة سيدات أعمال غرفة تجارة عمان

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الوكيل الاخباري - قال وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي، إن رؤية التحديث الاقتصادي جعلت زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل ركيزةً من ركائز النمو الاقتصادي، ودعت إلى تحسين عناصر البيئة التمكينية التي تتيح للمرأة والشباب الحصول على فرص عمل أفضل مثل النقل والخدمات اللوجستية.

وأوضح خلال رعايته اليوم الثلاثاء، حفل إشهار لجنة سيدات أعمال غرفة تجارة عمان، بحضور وزيرة الدولة للشؤون القانونية رئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة، وفاء بني مصطفى، أن مشاركة المرأة في القوى العاملة ما زالت تقف عند 14 بالمئة فيما بلغت نسبة البطالة بين النساء مع نهاية العام الماضي 30.7 بالمئة مقارنة مع 21.4 بالمئة بين الرجال، فيما تَفُوق نسبةُ خريجات الجامعات نسبة خريجيها الذكور، حيث تبلغ 53 بالمئة من المجموع العام.

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